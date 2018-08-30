«Без фанатизма и очень аккуратно». Как устраняют утечку воздуха на МКС

Источник: NASA

«Экипаж станции провел обследование всех модулей и выявил микротрещину в бытовом отсеке транспортного пилотируемого корабля “Союз МС-09” и с помощью ремкомплекта проводит работы по устранению неполадки», — сообщили в пресс-службе в «Роскосмоса».

Трещина в результате попадания микрометеорита?

Сообщения об утечке воздуха на МКС начали появляться около 12:30 по Москве. «Датчики фиксируют незначительную утечку воздуха на одном из модулей станции. Астронавты ищут источник разгерметизации», — сообщил источник Интерфакса в американских органах контроля и управления станцией.

По данным источника агентства, сигнал об утечке поступил около 2:00 ночи, при этом давление падало незначительными темпами, что не вызывало тревог у управляющих полетом.

Около 14:00 глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил, что минувшей ночью на МКС произошла нештатная ситуация. Он пояснил, что утечка воздуха произошла на борту пристыкованного к станции корабля «Союз».

У нас сегодня ночью была нештатная ситуация на МКС, утечка воздуха, падение давления. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка. Оказывается, все это на российском сегменте, а не на американском, и не на сегменте, а на корабле «Союз МС» Дмитрий Рогозин

Он предположил, что причиной утечки могла стать трещина в результате попадания микрометеорита, и добавил, что для расследования инцидента будет создана специальная комиссия.

Рогозин заверил, что жизни и здоровью экипажа МКС ничего не угрожает, а корабль «Союз» «скорее всего, будет сохранен в результате использования ремонтного комплекта для локализации этой утечки». О том, что утечка воздуха на корабле «Союз» не представляет опасности для экипажа орбитального комплекса, также заявили в НАСА.

Устранение утечки и «перекус»

Около 16:00 во время переговоров с Центром управления полетами (ЦУП) российские космонавты сообщили, что идут на «Союз» с видеоэндоскопом, чтобы определить параметры обнаруженной на его борту микротрещины.

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Пока специалисты на Земле изучали видео и фото с видеоэндоскопа, космонавты отправились на «перекус». При этом российский космонавт Олег Артемьев заметил, что «это лучшее предложение за сегодняшнее утро».

Объясняя космонавтам, как наклеить заплатку поверх микротрещины, обнаруженной на «Союзе», диктор ЦУПа просил делать это «без фанатизма и очень аккуратно».

Источник Интерфакса сообщал, что астронавты обнаружили в бытовом отсеке «Союза» два отверстия размером по 2 мм каждое и заклеили их каптоновой лентой.

Однако менее чем через час источник агентства в американских органах контроля и управления станцией сообщил, что снижение давления из-за утечки воздуха на корабле возобновилось:

Клейкой ленты недостаточно для полной закупорки микротрещин. Давление вновь начало снижаться со скоростью 0,6 мм ртутного столба в час.

Он сообщил, что космонавты компенсируют потерю давления наддувом воздуха на 10 мм ртутного столба из баков пристыкованного к МКС космического «грузовика» «Прогресс».

Во время переговоров центра управления полетами в Хьюстоне с американским экипажем астронавты подтвердили, что аппаратура продолжает фиксировать утечку воздуха.

Противоречия среди экипажа

Как сообщил Интерфаксу источник в американских органах контроля и управления станцией, среди экипажа МКС возникли противоречия относительно способов устранения утечки воздуха:

Командир станции астронавт NASA Эндрю Фейстел настаивает на том, что предложенная российской стороной схема ремонта путем установки заплаток требует более детального рассмотрения и предлагает подождать 24 часа, чтобы изучить все возможные способы ремонта.

Российские космонавты, по его словам, выступили за то, чтобы немедленно устранить утечку с помощью специальных заплаток. По информации источника, в результате возникших противоречий Фейстел прекратил участвовать в ремонте до того как Роскосмос и НАСА согласуют единый план действий.

«Однако в связи с тем, что Фейстел возглавляет экипаж, российские космонавты, скорее всего, вынуждены будут прислушаться к его решению», — сказал источник.

Позже во время переговоров с экипажем в ЦУПе сообщили, что «обсудили ситуацию» и все же «приняли решение о герметизации отверстия».

По данным Интерфакса, российские космонавты начали ремонт без участия американских коллег. «Российские космонавты приняли решение подчиниться приказу из Центра управления полетами в Королеве и самостоятельно ставить заплатки», — сказал источник агентства.

Насколько это серьезно?

Эксперт ракетно-космической отрасли России Иван Моисеев в беседе с Интерфаксом сказал, что штатное давление в корабле составляет 760 мм ртутного столба и скорость утечки 0,6 мм ртутного столба в час — «это достаточно много».

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При этом он исключил угрозу для экипажа: «Угрозы нет. Даже при самом плохом сценарии, если все места утечки найти не удастся и давление продолжить падать, можно задраить люки между станцией и кораблем и тогда давление на станции не пострадает».

Однако это может осложнить доступ экипажа в спускаемый аппарат корабля для возвращения на Землю, отметил он.

В то же время источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли отметил, что микротрещина, обнаруженная на «Союзе», располагается в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, а значит не представляет проблемы для спуска экипажа на Землю.

Бытовой отсек отстреливается во время спуска корабля в атмосферу, а спускаемый аппарат отделяется от него герметичным люком, пояснил собеседник агентства. В герметичном объеме бытового отсека располагаются грузы для станции и иная полезная нагрузка, а также ряд систем жизнеобеспечения (в частности, туалет).

Летчик-космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев сказал Русской службе Би-би-си, что образование микротрещины на корабле — это неординарное событие:

Я не знаю, насколько там все серьезно, насколько падает или не падает давление. Но опять же есть полностью инструментарий и этому учат на земле, как обнаружить эту трещину, как ее заделать, там есть специально сконструированные клеи, инструкции, специальное оборудование. То есть ничего криминального, но это редкий случай.

«Во-первых, там есть запасы воздуха и их привозят “грузовиками” и есть в корабле запасы воздуха и есть запасы кислорода. И этот воздух у нас может генерироваться из воды, у нас есть специальная установка, которая разлагает воду на водород и кислород и за счёт этого пополняет, — пояснил Сураев. — Самая интересная история в том, что кислород-то мы пополняем, но тот азот, который находится в атмосфере, он уходит — вот это плохо. Если мы теряем воздух — мы теряем именно процентное содержание азота».

«Но опять же все это можно привезти. Поэтому паники никакой», — подчеркнул Сураев.