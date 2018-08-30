Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинский пограничник на крымской границе разорвал паспорт
Показана новая «Нива» (прямо совсем новая): фото
16-летняя внучка Никиты Михалкова стала невероятной красавицей
Как несовершеннолетних россиянок вербуют в эскортницы
Иосиф Кобзон: неземная любовь с третьей попытки
В МВД предложили выдавать водительские удостоверения с микрочипом В России могут появиться права нового поколения со встроенным микрочипом
Азаров: Открыл учебник истории Украины — глазам не поверил
Все сходит с рук: кто атаковал эшелон в Забайкалье
Обиженный Познером и Литвиновой танцор покоряет американское ТВ
Ирина Пегова пустилась в пляс на съемках фильма: первые фото
В Сети жестко отреагировали на смерть Кобзона - СМИ
Не вышел из комы: СМИ о последних днях Кобзона
Песков ответил на новость о возможном уходе Матвиенко с поста
Умер заслуженный артист РФ, актер Сергей Таланов
"Хорошая поза для секса": Глюкоза удивила фанатов фото - мнение
Бизнесмен из РФ предложил модели 21 млн за ночь
«Жить стало очень плохо»: истории россиян, которые взяли ипотеку
Что будет со ставками по ипотеке: мнение экспертов
Фоторепортажи
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
20:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о тайных тестах нового «оружия» против Telegram

В России испытывают новую технологию для блокировки мессенджера Telegram и других ресурсов, доступ к которым ограничен на территории страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ межведомственной комиссии.

Наверх

По данным агентства, в состав комиссии вошли представители ФСБ, Роскомнадзора и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. В протоколе, на который ссылается СМИ, говорится о пройденных испытаниях софта на базе сети «Ростелекома» в городе Реутов.

Тест проходят разработки российских компаний «РДП. РУ», «АДМ Системы», «НТЦ Протей», DDoS-Guard, Napa Labs, Vas Experts и «Концерн Автоматика», который входит в «Ростех».

Читайте также
Telegram согласился передавать спецслужбам данные о террористах

В Роскомнадзоре, ФСБ и министерстве цифрового развития отказались от комментариев. Совладелец «НТЦ Протей» Антон Пинчук подтвердил факт испытаний, но уточнил, что компания отказалась участвовать в этом.

Reuters также ссылается на данные источника из Роскомнадзора и топ-менеджера компании-разработчика DPI, которые подтверждают разработку нового решения. По их сведениям, комиссия намерена выбрать лучшее решение и при необходимости доработать его.

Telegram заблокирован на территории России решением Таганского районного суда Москвы от 13 апреля. В ходе исполнения Роскомнадзор применял технологию так называемых веерных блокировок, в результате которых был ограничен доступ к крупнейшим подсетям с миллионами IP-адресов. Несмотря на это, Telegram с переменным успехом был доступен в РФ. После блокировки в сервисе также появилась функция поддержки прокси-серверов по протоколу SOCKS5.

 Дочери Порошенко не поступили в Украине
Стало известно, что сгубило Кобзона
«Я песне отдал все сполна»: умер Иосиф Кобзон
Врачи назвали причину смерти Кобзона
ЦСКА и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов
В Турции в разгар туристического сезона выпал снег
Как выглядит смертельно опасная гусеница (фото)
ВЦИОМ: повышение пенсионного возраста может повлиять на явку
Ученые обнаружили «тепловую бомбу» в Северном Ледовитом океане
Спорт
Джеррард запомнит «Уфу» — его «Рейнджерс» чудом избежал вылета Башкирский клуб смял команду из Глазго, которая ответный матч доигрывала вдевятером
Hi-Tech
Когда появилась жизнь на Земле Ошиблись примерно на 100 миллионов лет.
Авто
Московский автосалон – главные новинки для России Мы выбрали 5 самых важных для нас автомобилей
Кино
Обиженный Познером и Литвиновой танцор покоряет американское ТВ Артист, который лишился ноги в ДТП, отбирается в американский аналог «Минуты славы»
Недвижимость
«Жить стало очень плохо»: откровения россиян, которые взяли ипотеку и пожалели
В Британии выбрали самые уродливые здания
Удачная перепланировка двухкомнатной квартиры в Петербурге
IKEA откроет в Петербурге первый магазин малого формата
Леди
Как выглядят звезды за 60 с уродующей пластикой Многие звезды стали иллюстрацией другого крылатого выражения «лучшее – враг хорошего» и превратились в настоящих чудовищ
Дети
16-летняя внучка Никиты Михалкова стала невероятной красавицей В Сети появилось фото подросшей наследницы режиссера
Все о ремонте
Дом под Санкт-Петербургом: пышное великолепие дворцовой классики
Кухня вместо коридора: оригинальная квартира в Новой Москве
Построить с нуля: домик архитекторов у озера в Дании
Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь