Стало известно о тайных тестах нового «оружия» против Telegram

По данным агентства, в состав комиссии вошли представители ФСБ, Роскомнадзора и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. В протоколе, на который ссылается СМИ, говорится о пройденных испытаниях софта на базе сети «Ростелекома» в городе Реутов.

Тест проходят разработки российских компаний «РДП. РУ», «АДМ Системы», «НТЦ Протей», DDoS-Guard, Napa Labs, Vas Experts и «Концерн Автоматика», который входит в «Ростех».

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В Роскомнадзоре, ФСБ и министерстве цифрового развития отказались от комментариев. Совладелец «НТЦ Протей» Антон Пинчук подтвердил факт испытаний, но уточнил, что компания отказалась участвовать в этом.

Reuters также ссылается на данные источника из Роскомнадзора и топ-менеджера компании-разработчика DPI, которые подтверждают разработку нового решения. По их сведениям, комиссия намерена выбрать лучшее решение и при необходимости доработать его.