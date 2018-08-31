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02:15 (мск), источник: ТАСС

NYT: Трамп хотел выкупить у American Media весь компромат на себя

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/ — Как отмечает издание, речь идет о сведениях с 1980-х и по 2016 год включительно.

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Источник: Reuters

Президент США и его бывший личный адвокат Майкл Коэн подготовили план, нацеленный на то, чтобы выкупать все компрометирующие Дональда Трампа данные, оказавшиеся в распоряжении компании American Media и принадлежащего ей издания National Enquirer. Как сообщила в четверг газета The New York Times, речь идет о сведениях, охватывающих период времени с 1980-х и по 2016 год включительно.

По данным издания, Трамп и Коэн не довели эту идею до конца. Газета не знает, сколько компромата на нынешнего президента США остается в распоряжении American Media и ее руководителя Дэвида Пекера. Последнего называют давним приятелем Трампа, однако недавно он согласился сотрудничать со следствием в Нью-Йорке, ведущим разбирательство в отношении Коэна. Данное обстоятельство внушает беспокойство не столько адвокату, сколько главе государства, пояснила The New York Times.

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Как сообщала ранее газета The Wall Street Journal, в обмен на согласие дать показания Пекеру был предоставлен иммунитет от возможного уголовного преследования. Он поделился со следователями информацией, касающейся совершенных Коэном денежных выплат двум женщинам, которые утверждают, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь.

Одной из этих женщин является бывшая фотомодель журнала Playboy Карен Макдугал. Она ранее сообщила, что в 2016 году представители American Media по указанию Коэна заплатили ей $150 тыс. за права на публикацию в издании National Enquirer ее истории о якобы имевшей место связи с Трампом. При этом материал так и не был напечатан. По мнению экс-модели, компания пошла на эту сделку для того, чтобы скрыть информацию о произошедшем.

Пекер также связан с выплатой Коэном $130 тыс. еще одной женщине — бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд. Она также утверждает, что вступала с Трампом в интимные отношения, а указанная сумма была выплачена ей в обмен на молчание. Как пишет издание, Пекер ранее заявлял, что является давним другом Трампа и Коэна.

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