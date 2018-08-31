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03:20 (мск), источник: РИА Новости

Вредители и глобальное потепление вызовут продовольственный кризис в Европе

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Урожайность риса, пшеницы и кукурузы в странах Европы и в других уголках Земли с умеренным климатом резко снизится к середине этого столетия из-за удвоения в численности и активности насекомых-вредителей. К такому выводу пришли климатологи, опубликовавшие статью в журнале Science.

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Источник: AP 2018

«В среднем, насекомые будут “съедать” примерно 2,5% урожая на каждый градус потепления. Это составляет примерно половину от прироста урожайности, связанной с повышением доли СО2 в атмосфере и ростом температуры. Мы выяснили, что в средних широтах активность вредителей будет расти быстрее, чем продуктивность растений», — заявил Джошуа Туксбери (Joshua Tewksbury) из университета Колорадо в Боулдере (США).

Климатологи и биологи достаточно давно считают, что глобальное потепление и связанный с ним рост концентрации углекислоты в атмосфере в целом благотворно повлияет на растения. В частности, эффективность фотосинтеза повысится, что позволит им запасать больше питательных веществ и быстрее расти.

Подобные изменения в их жизни сегодня считаются безусловным плюсом для сельского хозяйства и выживания человечества, однако они, как отмечает Туксбери, основаны на том предположении, что рост в доле СО2 в атмосфере не изменит ничего, кроме продуктивности растений. С другой стороны, уже сегодня можно сказать, что снижение уровня осадков и числа опылителей резко уменьшат урожайность оливок, кофе, кукурузы и многих других растений в ряде регионов мира уже в этом столетии.

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Туксбери и его коллеги открыли еще одну «климатическую угрозу» для продовольственной безопасности Земли, проанализировав то, как повышение температур и изменения в характере выпадения дождей и снега будут влиять на главных «врагов» растений — насекомых-вредителей.

Для этого ученые проанализировали несколько десятков научных работ, посвященных метаболизму и размножению 38 видов вредителей, и изучили то, как они реагируют на раннее начало весны, высокие летние температуры, повышенное число ясных дней и низкий уровень осадков.

Когда температуры повышаются, скорость метаболизма насекомых растет, из-за чего они не только будут быстрее размножаться, но и поедать больше растительности. Это, очевидным образом будет крайне негативно влиять на урожай.
Скотт Меррилл
Вермонтский университет

Используя эти закономерности, климатологи просчитали то, как изменится количество и активность вредителей в ближайшие сто лет. Результаты этих расчетов настораживают — в среднем, насекомые будут съедать на 10−25% больше риса, пшеницы и кукурузы по всей Земле, а в некоторых регионах Европы потери будут еще более серьезными.

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К примеру, в Британии, Швеции и дюжине других стран Европы, а также в нечерноземной части России, активность и численность насекомых вырастет почти вдвое, тогда как продуктивность пшеницы на их полях вырастет не так сильно, что приведет к резкому снижению в урожайности. Аналогичным образом, этот феномен сильнее всего затронет кукурузные фермы в США, Франции и Китае.

В общей сложности, как показывают расчеты ученых, Земля потеряет около 213 миллионов тонн этих злаков из-за роста в численности и активности вредителей. Это усугубит всемирный продовольственный кризис и приведет к новым проблемам, если человечество не начнет решать их уже сейчас, заключают авторы статьи.

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