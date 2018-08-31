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01:03 (мск), источник: Известия

Власти Китая открыли платформу по борьбе со слухами в интернете

Власти Китая запустили платформу Piyao, которая будет бороться с недостоверной информацией, распространяемой в интернете.

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Источник: AP 2018

В состав платформы входят мобильное приложение, сайт и аккаунты в социальных сетях. Для опровержения слухов интегрированы более 40 местных платформ.

Работу Piyao контролируют 27 государственных ведомств, среди которых структуры Центральной партийной школы.

В рекламном ролике платформы говорится, что слухи нарушают права человека на правдивую информацию, сеют панику, вызывают колебания на торгах фондовых рынков, сообщает 30 августа телеканал «360».

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Платформа будет распространять информацию, распространяемую ведомствами и государственными СМИ.

За посты со слухами пользователям китайского сегмента интернета грозит лишение свободы. В июле китайский интернет-регулятор получили 6,7 млн сообщений о распространении домыслов, отмечает РЕН ТВ.

Накануне около 10 правозащитных организаций, в том числе Комитет защиты журналистов, Amnesty International и Human Rights Watch, выразили серьезную обеспокоенность в связи с планами Google запустить в Китае поисковик с цензурой.

1 августа стало известно, что специалисты Google займутся разработкой поисковика в рамках проекта «Золотой щит», как этого требует политика властей страны.

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