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11:14 (мск), источник: Аргументы и факты

«Улов уедет за рубеж». Эксперты о том, почему не снижаются цены на рыбу

Росрыболовство утверждает: лососевая путина в этом году проходит очень успешно, а значит, на рынок поступят большие объёмы рыбы. Дескать, из-за этого красная рыба уже дешевеет в опте до 20%.

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Источник: Reuters

О нашем ли рынке говорит ведомство? И почему тогда на конечную цену рыбные рекорды никак не влияют?

И так раскупят!

На данный момент на Камчатке выловлено более 360 тыс. тонн лососевых — это на 30% больше показателей 2016 г. По законам рынка должны упасть и цены на рыбу. Так и случилось… по отчётам: по данным Центра мониторинга цен Росрыболовст­ва, цена горбуши за неделю с 13 по 19 августа упала на 20% — до 120 руб. за кг. Кета подешевела на 5% — до 190 руб. за кг, нерка — на 1,2% — до 425 руб. Но при этом, как показывает портал Цено­мер, розничные цены на красные виды рыб демонст­рируют обратную тенденцию. Так, за месяц средняя стоимость этих видов рыбы повысилась на 4,6% по Москве и на 7,4% по России.

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«Во-первых, ещё не закончился вылов рыбы и нерест. Реальные цены в рознице мы увидим лишь к концу сентября, — утверждает вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. — Во-вторых, рыбаки и трейдеры ждут, что в этом году будет с экс­портом, есть вероятность, что больший объём вылова выгоднее отдать за рубеж, а остальное уже в российские регионы. Поэтому ни те ни другие пока не рискуют сильно понижать ценник. В-третьих, ретейл зачастую в таких ситуациях пытается получить собст­венную выгоду и накручивать даже на подешевевшую в опте рыбу свой процент так, чтобы потребитель пока не заметил ни понижение, ни повышение стоимости».

Кстати, по словам эксперта, даже при сильном нересте вряд ли упадёт цена на икру — это деликатес, который обычно мы покупаем лишь на праздники. И в такие дни икра разлетается по любой цене.

Дорогое путешествие

Слова Фомина о том, что пока рано строить предположения о понижении стоимости рыбы, подтверждают и другие эксперты.

О каком подешевлении идёт речь, если одна транспорт­ная доставка за время вылова подорожала с 8 до 20 руб. за каждый килограмм рыбы?!
Дмитрий Матвеев
Президент Сою­за рыбопромышленников Сахалинской области
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«Естественно, расходы на логистику включают в стоимость конечного продукта. Хотя на Камчатке цена той же горбуши упала со 170−190 руб. за кг до 100−110 руб. Но получается, что к потребителю в Центральный регион рыба доезжает по той же цене, что и раньше, — рассуждает президент Сою­за рыбопромышленников Сахалинской области Дмитрий Матвеев. — К тому же у нас на Сахалине в этом году и вовсе улова почти нет. Приходится закупать у соседей».

Кстати, большинство экспертов в отрасли уверены: большая часть российского улова уедет за рубеж, в частности в Китай и Корею, поскольку там с рыбаками расплачиваются сразу же и в валюте.

К списку проблем рыбаков добавляется и аренда хранилищ.

«Не распродан прошлогодний улов, нет мощностей хранить и нынешний. За всё приходится рыбаку платить из своего кармана. Ему нужно выловить, отдать на берег, получить свою прибыль и идти обратно в море, а не заниматься организационными вопросами», — добавляет Д. Матвеев.

Странно, что ведомство рапортует о мифическом снижении цены, игнорируя все связанные с продуктом проблемы.

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