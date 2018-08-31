«Сначала убьют ваших мужчин, а потом и вас»
Черные тигрицы воевали в джунглях и взрывались в толпе. А теперь сидят на кухнях.
Черные тигрицы воевали в джунглях и взрывались в толпе. А теперь сидят на кухнях.
Участие женщин в войнах, как правило, воспевается в рассказах о доблестных санитарках, под пулями выносивших раненых с поля боя, или о верных женах, ждущих солдат дома. Однако есть и примеры того, как женщины убивали противников не менее жестоко и сражались так же отчаянно, как мужчины. Один из них — армия «Тигров освобождения Тамил-Илама», точнее, ее женские батальоны. Об одних из самых грозных женщин в истории войн — в материале «Ленты.ру».
В январе 2010 года в авторитетнейшей газете The New York Times появилась статья «13 лучших туристических мест на Шри-Ланке». Такое лицемерное заявление издания, которое за несколько месяцев до этого публиковало ужасающие кадры военных преступлений правительства
Особенно отличилась британская певица, известная под псевдонимом M.I.A., отцом которой был один из основателей сепаратистского движения тамильских «Тигров». В своем Twitter она написала: «Вот они, манящие побережья, о которых пишет NYT», сопроводив запись фотографией трупа мирной жительницы и двух повешенных тамильских детей.
Девушки шли на передовую добровольно. Они жили в джунглях, не выпускали из рук автоматы и жестоко расправлялись с врагами.
После того как британцы в 1948 году ушли с острова, законное правительство
Буддистское правительство страны такая перспектива не устроила и давние
Последующие десятилетия сепаратисты, которых в 32-х странах (в том числе США и Евросоюзе) считали террористической группировкой, организовывали атаки на правительственные учреждения, аэропорты, отели. Они пытались убивать политиков — нападали даже на президента
Их визитной карточкой стали подрывы смертников. Благодаря финансовой помощи тамилов из других стран они являлись единственной террористической организацией в мире с собственным флотом и авиацией.
Казалось бы, что отличает
С середины 1980-х «Тигры» начали активно вербовать в свои ряды женщин. Тогда они в основном занимались пропагандой, работали в военных госпиталях, собирали информацию о противнике в полях, средства на военные расходы и сами вербовали новых бойцов. Однако вскоре им самим пришлось стать солдатами.
К тому времени их число в тамильской армии начало резко увеличиваться. По одним оценкам, оно составляло 15−20 процентов от всех солдат, по другим — достигало пятидесяти. В основном женщины служили в диверсионных отрядах «Черные тигры», так как распознать в них
«Тигры освобождения» требовали, чтобы каждая из тамильских семей отправила в ряды организации одного человека, однако в основном в движение вступали добровольно. По мнению некоторых исследователей, изначально женщин в отряды вербовали вовсе не по идеологическим соображениям о равенстве и феминизме, а
Спустя два года начались масштабные погромы тамильских деревень, их жителей уничтожали, а тамилы в ответ вырезали сингальское и мусульманское население
В женском военном лагере на завтрак был рис с карри, девушки учились проходить полосу препятствий, ползать в грязи, ходить по канату, собирать и чистить автомат. По воспоминаниям Велу, лидеры «Тигров» заботились о девушках, доставляя им гигиенические прокладки и специальные бюстгальтеры без застежек, чтобы бойцам было удобно перебрасывать через плечо оружие.
В традиционном тамильском обществе от девочек требовали послушания, а на поле боя они устанавливали свои правила. Их уважали мужчины, считали их равными себе. «В
Пути в ряды «Тигриц» у всех были разными.
«Мы с мамой ехали в автобусе, когда в него вошли несколько человек в военной форме. Они встали рядом с нами, и каждый раз, когда автобус подскакивал на кочках, они лапали нас и смеялись. Это было унизительно, я хотела высказать им все, что думаю, но мама меня одернула», — вспоминает мигрировавшая в Великобританию тамилка Матханги, более известная под творческим псевдонимом M.I.A.
Когда мы вышли из автобуса, мама сказала, что, если бы я хоть пикнула, эти парни бы без разговоров вытащили нас из автобуса, изнасиловали и убили в соседних джунглях, и нас бы никто не нашел.
Единственная женщина среди «Тигриц», которая имела право в любой момент связаться по телефону напрямую с тамильским командованием, — Сиваками Сивасубраманиам. Она лично занималась вербовкой девочек в ряды женских отрядов. «Когда придет сингальская армия, ни ваши отцы, ни братья, ни мужья не смогут вас защитить, — предупреждала она. — Сначала они убьют мужчин, а потом изнасилуют и убьют вас. Взять в руки оружие и защищать себя — не только ваше право, это ваша обязанность».
Сиваками боролась не столько с врагом, сколько с патриархальными устоями. Притеснение было для девочек
Далеко не все женщины шли на фронт по своему желанию, некоторые попадали в отряды от безысходности. Под конец войны «Тигры» бросали под вражеские пули всех без разбора. В бой отправляли и мужчин, у которых были семьи, и детей. В 2007 году, за два года до уничтожения движения освобождения, в лагерь «Тигриц» попала 17-летняя Ратика. Она была сиротой, однако, по ее словам, находясь в лагере, она скучала по временам в детском доме, где воспитатели твердили, что мать отказалась от девочки, потому что «она была ужасным ребенком».
В то время покинуть движение было невозможно — однако, узнав, что ее распределили в один из самых отчаянных женских отрядов, известный своей жестокостью и драконовской дисциплиной, она подумала, что лучше уж вообще до этого не дожить. Она знала, что там, куда ей суждено было попасть, девочек отправляли под пули даже во время менструации, а за попытку бегства простреливали ногу.
Я боялась только, что меня поймают. Еще больше я боялась, что меня схватят и будут пытать.
Она вспоминала, какие ужасы творили солдаты правительственных войск с тамилками. Им отрезали грудь, насиловали и уродовали их трупы. «Тигры» были вынуждены отправлять их тела домой в закрытых контейнерах, чтобы никто не видел, что с ними сделали. Одной из девушек посчастливилось вернуться из плена едва живой, все ее тело было покрыто ожогами от сигарет.
Спустя пару недель Ратика вернулась в отряд, это случилось за несколько месяцев до окончания войны и разгрома «Тигров». Перед тем как попасть на поле боя, она забежала в индуистский храм. «Кругом мне мерещились мертвые беременные женщины с распоротыми животами. Я молила Вишну, чтобы пуля попала мне в ногу или руку, но не в лицо», — вспоминает девушка. Перед самым окончанием войны она получила серьезное ранение ног, и ее отправили в госпиталь в демилитаризованной зоне.
Из больницы Ратика бежала на костылях. Она надеялась успеть найти своих родственников среди сотен тысяч тамилов, бежавших от тотального геноцида. По оценкам ООН, во время исхода погибли по меньшей мере 40 тысяч тамилов. «Трупы были повсюду, плавали в воде, многие из них — дети. Никто даже не останавливался, чтобы их собрать», — делится Ратика.
18 мая 2009 года бои были официально прекращены. Членов «Движения освобождения Тамил-Илама» отправили в концлагеря. А Ратику, благодаря ее длинным волосам и травме, приняли за мирную жительницу и отправили в больницу в Коломбо.
После окончания войны
«Я устала быть обузой для семьи, — говорит 35-летняя бывшая “Тигрица”, которой правительство вручило швейную машинку, не вызывавшую у нее ни малейшего интереса. — Я пыталась кур разводить, но ничего не вышло. Приходится каждый раз просить деньги у отца. Я устала от такой жизни. Я была бы уже командиром отряда “Тигриц”, если бы они до сих пор существовали».
Одурманенные обещаниями независимости и равенства в
Другая женщина, которая присоединилась к отряду в 12 лет, избежала подобной участи, скрыв от властей свое прошлое. Однако доступных ей занятий тоже немного: если
Некоторым все же удалось адаптироваться в новых для себя условиях. Ананти Саситаран — провинциальный министр по делам женщин.
Они одеваются так, чтобы их старые военные раны не были заметны, но они все равно не могут нормально работать
из-заэтих травм.
После войны правительство объявило о запуске масштабных инфраструктурных проектов на севере страны. Однако местные жители, больше всех пострадавшие от военных действий, зачастую остаются за рамками таких программ. В 2018 году власти направили около 80 миллионов долларов на восстановление региона. При этом предприятиям, которые трудоустраивают минимум пять бывших военных или их вдов, власти предоставляют субсидии.
По словам министра финансов страны Манагала Самаравера, одной из главных целей правительства до 2025 года является именно восстановление. «Несмотря на то что мы выиграли войну, нам нужно выиграть и мир, — приводит его слова The Washington Post. — Мы должны завоевать сердца тех, кто живет в разрушенных районах».
Боровшихся за свободу тамилок многие считают иконами феминизма. Действительно, трудно отрицать, что «Тигрицы» во многом изменили представление о возможностях женщин не только на