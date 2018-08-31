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03:55 (мск), источник: РИА Новости

ВЦИОМ подсчитал, сколько родители тратят на подготовку ребенка к школе

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Порядка 21 тысячи рублей в среднем тратят россияне на подготовку детей к 1 сентября, причем половина расходов приходится на покупку школьной формы и сменной обуви, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющихся в распоряжении РИА Новости.

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Источник: РИА Новости

По данным исследования, средние расходы на одного школьника к 1 сентября в 2018 году, по ответам родителей, составили 21 тысячу 135 рублей, из которых больше половины (10 тысяч 196 рублей) приходится на покупку школьной формы и сменной обуви.

Также родители в среднем тратят почти по 2,5 тысячи рублей на покупку письменных принадлежностей, рюкзака и учебно-методических материалов.

Кроме того, среди трат на подготовку ребенка к школе россияне указали взносы на школьные нужды (1,2 тысячи рублей по договоренности с администрацией школы на охрану, техоснащение, моющие средства и т. д. и чуть больше 1 тысячи рублей в качестве добровольного взноса).

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Также исследование показало, что большинство родителей (67%) считают, что именно школьную форму нужно приобретать за свой счет, в 2010 году такого мнения придерживались 46% опрошенных. 33% участников опроса отметили, что за свой счет нужно покупать подарки учителям (в 2010 году так считали 22%), столько же человек придерживаются мнения, что из своего кармана можно доплачивать за дополнительные занятия по основным предметам (в 2010 году об этом говорили 16% респондентов).

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 27 августа 2018 года методом телефонного интервью. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

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