У побережья Мексики погибли сотни очень редких морских черепах
Рыбаки в мексиканском штате Оахака обнаружили около 300 мертвых оливковых черепах, запутавшихся в рыболовецких сетях.
Рыбаки в мексиканском штате Оахака обнаружили около 300 мертвых оливковых черепах, запутавшихся в рыболовецких сетях.
Несколькими днями ранее у побережья соседнего штата Чьяпас было обнаружено еще 102 мертвых особи.
Выяснить обстоятельства произошедшего крайне важно для биологов: оливковые черепахи и так находятся под угрозой исчезновения. Они откладывают яйца вдоль побережья Мексики в период между маем и сентябрем.
Расследование поручено спецпрокурору штата. К нему также подключены
По мнению экспертов, черепахи могли наесться ядовитых морских водорослей или же попались на крючки рыболовецких сетей.
Оливковые черепахи, или, как их еще называют, оливковые ридлеи — вид не очень крупных морских черепах. Их отлов запрещен в Мексике с 1990 года, нарушителям грозит серьезное наказание.