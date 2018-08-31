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10:23 (мск), источник: BBC News Русская служба

У побережья Мексики погибли сотни очень редких морских черепах

Рыбаки в мексиканском штате Оахака обнаружили около 300 мертвых оливковых черепах, запутавшихся в рыболовецких сетях.

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Источник: Reuters

Несколькими днями ранее у побережья соседнего штата Чьяпас было обнаружено еще 102 мертвых особи.

Пока неясно, как именно погибли животные — запутавшись в сетях, или же они попали в сети уже мертвыми.

Выяснить обстоятельства произошедшего крайне важно для биологов: оливковые черепахи и так находятся под угрозой исчезновения. Они откладывают яйца вдоль побережья Мексики в период между маем и сентябрем.

Расследование поручено спецпрокурору штата. К нему также подключены военно-морские силы Мексики.

Оливковые черепахи кладут яйца на побережье Мексики | Источник: AFP 2018

По мнению экспертов, черепахи могли наесться ядовитых морских водорослей или же попались на крючки рыболовецких сетей.

Оливковые черепахи, или, как их еще называют, оливковые ридлеи — вид не очень крупных морских черепах. Их отлов запрещен в Мексике с 1990 года, нарушителям грозит серьезное наказание.

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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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