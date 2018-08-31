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08:04 (мск), источник: РИА Новости

Россия проведет масштабные учения в Средиземном море

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В средиземноморских учениях Воздушно-космических сил и Военно-морского флота России задействуют 26 кораблей и 34 летательных аппарата, сообщил на брифинге главнокомандующий ВМФ Владимир Королев, который будет руководить маневрами.

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Источник: РИА Новости

Мероприятие пройдет с 1 по 8 сентября. К ним привлекаются корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолеты дальней авиации.

Всего в учении примут участие 26 боевых кораблей и судов Военно-морского флота, включая две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата. Флагманом группировки является ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота.
Владимир Королев
главнокомандующий ВМФ

Мероприятие пройдет с 1 по 8 сентября. К ним привлекаются корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолеты дальней авиации.

«Всего в учении примут участие 26 боевых кораблей и судов Военно-морского флота, включая две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата. Флагманом группировки является ракетный крейсер “Маршал Устинов” Северного флота», — сказал Королев.

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Также Королев сообщил, что в целях неукоснительного выполнения норм международного права и обеспечения безопасности районы проведения учений заблаговременно объявлены временно опасными для судоходства.

Реакция Пентагона

В министерстве обороны США рассчитывают, что российские корабли будут вести себя «безопасно и профессионально» в ходе сентябрьских учений в Средиземном море.

«Мы в курсе сообщения СМИ о российских учениях. ВМС США традиционно присутствуют в Средиземном море и на мировых морских путях, и, как и любая другая страна, мы свободно действуем в международных водах», — сказал РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона Эрик Пэйхон.

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