Россия проведет масштабные учения в Средиземном море

Источник: РИА Новости

Мероприятие пройдет с 1 по 8 сентября. К ним привлекаются корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолеты дальней авиации.

Всего в учении примут участие 26 боевых кораблей и судов Военно-морского флота, включая две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата. Флагманом группировки является ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота. Владимир Королев главнокомандующий ВМФ

Мероприятие пройдет с 1 по 8 сентября. К ним привлекаются корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолеты дальней авиации.

«Всего в учении примут участие 26 боевых кораблей и судов Военно-морского флота, включая две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата. Флагманом группировки является ракетный крейсер “Маршал Устинов” Северного флота», — сказал Королев.

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Также Королев сообщил, что в целях неукоснительного выполнения норм международного права и обеспечения безопасности районы проведения учений заблаговременно объявлены временно опасными для судоходства.

Реакция Пентагона

В министерстве обороны США рассчитывают, что российские корабли будут вести себя «безопасно и профессионально» в ходе сентябрьских учений в Средиземном море.