Россия проведет масштабные учения в Средиземном море
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В средиземноморских учениях
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В средиземноморских учениях
Мероприятие пройдет с 1 по 8 сентября. К ним привлекаются корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолеты дальней авиации.
Всего в учении примут участие 26 боевых кораблей и судов
Военно-морскогофлота, включая две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата. Флагманом группировки является ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота.
Мероприятие пройдет с 1 по 8 сентября. К ним привлекаются корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолеты дальней авиации.
«Всего в учении примут участие 26 боевых кораблей и судов
Также Королев сообщил, что в целях неукоснительного выполнения норм международного права и обеспечения безопасности районы проведения учений заблаговременно объявлены временно опасными для судоходства.
В министерстве обороны США рассчитывают, что российские корабли будут вести себя «безопасно и профессионально» в ходе сентябрьских учений в Средиземном море.
«Мы в курсе сообщения СМИ о российских учениях. ВМС США традиционно присутствуют в Средиземном море и на мировых морских путях, и, как и любая другая страна, мы свободно действуем в международных водах», — сказал РИА Новости представитель