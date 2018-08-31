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14:10 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Есть ли здесь моя вина?» Исповедь основательницы сообщества инселов

Когда Алана запустила свой сайт для одиноких людей, пытающихся найти любовь, она и представить себе не могла, что он перерастет в сообщество, ненавидящее женщин, и что в итоге все это приведет к гибели нескольких человек в ее родном городе.

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Источник: Frank Mckenna / CC0

Когда Алана запустила свой сайт для одиноких людей, пытающихся найти любовь, она и представить себе не могла, что он перерастет в сообщество, ненавидящее женщин, и что в итоге все это приведет к гибели нескольких человек в ее родном городе.

Сейчас Алана начинает все сначала, пытаясь найти новые пути решения тех же самых проблем.

С ней беседовала ведущая радио BBC Radio 5 live Анна Фостер.

В 1997 году еще не было ни «Фейсбука», ни «Инстаграма», ни «Тиндера». Даже до появления MySpace оставалось еще шесть лет.

Алана, которая не хочет полностью называть свои имя и фамилию, тогда только начинала встречаться, ей было 20 с лишним.

«У меня все это поздно началось, я тогда думала: «Может быть, еще есть такие же запоздалые, как я».

Я заметила, что люди тут же начинали глупо шутить об «одинокой девственнице» и о людях, которые не ходили на свидания, когда были подростками.
Алана

Она жила в Торонто, в Канаде, где и открыла свой сайт «Проект невольной девственности» для тех, кто никак не мог завязать романтические отношения.

Свой сайт она называла местом дружеского общения, где она размещала различные статьи и вела список подписчиков.

Сайт стал форумом для мужчин и женщин, которые хотели поговорить об одиночестве и открыто поразмышлять о том, почему у них не получается кого-нибудь встретить.

«Там, наверное, присутствало немного злобы, а некоторые мужчины не совсем понимали, что любая женщина — это особая личность. Но в целом это было место, где можно было найти поддержку», — говорит Алана.

Одна пара, познакомившаяся на сайте, даже сыграла свадьбу.

«Времена изменились»

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«Это определенно не была группа парней, винивших женщин во всех своих проблемах. Этот грустный феномен свойственен нашим дням. Многое изменилось за последние 20 лет», — продолжает она.

Поначалу Алана сократила термин involuntarily celibate («невольный девственник») до короткого «invcel». Потом кто-то предложил, что «incel» («инсел») будет более удобным вариантом.

«Слово “инсел” означало одинокого человека любого пола, у которого никогда не было секса, и который уже давно не имел долгосрочных отношений с кем-либо. Но сейчас мы уже больше не можем их так называть», — объясняет она.

К 2000 году Алана решила оставить это сообщество, будучи уверенной, что оно сможет прекрасно функционировать и без нее.

Я не заметила, что происходит, потому что не обращала внимания. У меня с отношениями было все в порядке, мне уже не хотелось думать о себе как о запоздавшей с отношениями.
Алана

Однажды, спустя 15 лет, Алана просматривала в книжном магазине феминистский журнал и наткнулась на историю о мужчине по имени Эллиот Роджер.

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Этот 22-летний парень устроил бойню в Калифорнии, убил шесть человек и застрелился.

Перед этим он распространил 141-страничный документ, в котором подробно объяснял свою глубокую ненависть к женщинам, подогревавшуюся раздражением и недовольством, вызванном его девственностью.

Теперь некоторые члены сообщества «инселов» считали Эллиота Роджера героем.

Но худшее было еще впереди. В апреле 2018 года житель Торонто по имени Алек Минасян написал в «Фейсбуке»: «Восстание инселов уже началось… Слава Великому Джентльмену Эллиоту Роджеру!».

Вскоре после этого он въехал на микроавтобусе в толпу, задавив насмерть десять человек.

«Есть ли тут моя вина?»

«Мне было довольно горько, я была разгневана, — говорит Алана. — От того, что эти убийства произошли в моем родном городе, мне было еще хуже. Мне было больно от того, что произошло».

«Я спрашивала себя: “Следует ли мне чувствовать себя виноватой?” — рассказвает она. — Друзья убеждали меня, что нет, что в 1997 году я сделала все, что могла для создания здорового и позитивного движения».

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В 2018 году сообщество инселов мало напоминает людей, общавшихся на сайте Аланы. Сейчас это понятие относится к группе людей, чувствующих себя неспособными вступить в интимные отношения.

Настроения людей, посещающих сайт, сильно различаются, но в онлайне они регулярно вымещают свою злобу на мужчинах и женщинах, часто вступающих в отношения. На форумах инселов также часто звучит критика в адрес феминисток и женщин в целом.

В ноябре 2017 года вебсайт Reddit закрыл свое сообщество инселов, в котором состояло около 41 тысячи членов.

«Несколько месяцев назад, когда микроавтобус задавил людей, мне было невыносимо горько от того, что (придуманный мной) термин изменил смысл, и я больше не контролирую то, что с ним связано, но это говорило во мне мое эго. Поэтому я отпустила эти мысли и двинулась дальше. Думаю, что в данной ситуации важнее действовать», — рассказывает Алана.

Интернет-сайт Reddit удалил сообщество инселов в 2017 году | Источник: Reuters

В значительно изменившимся онлайн-климате Алана создала проект Love Not Anger («Любовь, а не злоба»), в рамках которого призывает поразмыслить о том, как одиноким людям не увязнуть в злобе, а найти настоящую любовь.

По ее словам, она отнюдь не пытается копировать тот первый сайт: «На таком форуме необходим модератор, чтобы пресекать проявления насилия, а у кого есть силы на такую работу?».

Отношения — это тяжелый труд, и для некоторых людей это случается на более поздних этапах жизни. Некоторым сначала надо помочь научиться навыкам общения, но это не означает, что их надо клеймить за то, что они другие.
Алана

Эмоциональная поддержка

«В интернете есть много и хорошего. Отрадно видеть, что на сегодняшних форумах инселов люди относятся друг к другу по-дружески».

«Было бы здорово, если бы они начали находить в жизни больше позитива — настоящих друзей, столь необходимую эмоциональную поддержку, что, в свою очередь, поможет завязать отношения и найти любовь. Я убеждена, что дружба — это первый шаг к отношениям».

Алана признается, что не думала, что будет заниматься этим спустя 20 лет после своего первого проекта: «Я надеюсь, многие откликнуться на мой девиз и будут работать в правильном направлении, ради положительных изменений, ради одиноких людей».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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