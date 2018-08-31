Спецкомиссия назвала главную версию появления микротрещины на «Союзе»

Источник: Роскосмос/Олег Артемьев

«Специальная комиссия разбирается, изучает, в первую очередь, фото- и видеоматериалы, сделанные экипажем на борту станции. Пока до конца не понятно был это микрометеорит, космический мусор или какой-то производственный брак. Рассматриваются все версии. Комиссия разберётся», — сказал он.

По его словам, при испытаниях на герметичность корабля на Земле и в течение двух месяцев его пребывания на орбите никаких проблем с герметичностью выявлено не было. «В этой связи приоритетными все же считаются версии о внешнем воздействии на обшивку корабля», — сказал собеседник.

Он напомнил, что на низкой околоземной орбите скорость полета составляет 8 км/с, поэтому даже небольшой предмет имеет большую пробивную силу. «Это можно сравнить с пулей», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что из специалистов госкорпорации «Роскосмос», Ракетно-космической корпорации «Энергия» (производит корабли «Союз») и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш сформирована специальная комиссия по изучению сложившейся нештатной ситуации.

В ночь на четверг на МКС была обнаружена утечка воздуха. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил микротрещину в космическом корабле «Союз МС-09». Она расположена в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю. Вечером российские космонавты заделали отверстие специальным герметиком.