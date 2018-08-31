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08:08 (мск), источник: РИА Новости

Спецкомиссия назвала главную версию появления микротрещины на «Союзе»

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Специальная комиссия по изучению появления микротрещины на космическом корабле «Союз МС-09» рассматривает разные версии ее возникновения, но в приоритете находится внешнее воздействие, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

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Источник: Роскосмос/Олег Артемьев

«Специальная комиссия разбирается, изучает, в первую очередь, фото- и видеоматериалы, сделанные экипажем на борту станции. Пока до конца не понятно был это микрометеорит, космический мусор или какой-то производственный брак. Рассматриваются все версии. Комиссия разберётся», — сказал он.

По его словам, при испытаниях на герметичность корабля на Земле и в течение двух месяцев его пребывания на орбите никаких проблем с герметичностью выявлено не было. «В этой связи приоритетными все же считаются версии о внешнем воздействии на обшивку корабля», — сказал собеседник.

Он напомнил, что на низкой околоземной орбите скорость полета составляет 8 км/с, поэтому даже небольшой предмет имеет большую пробивную силу. «Это можно сравнить с пулей», — сказал собеседник.
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Ранее сообщалось, что из специалистов госкорпорации «Роскосмос», Ракетно-космической корпорации «Энергия» (производит корабли «Союз») и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш сформирована специальная комиссия по изучению сложившейся нештатной ситуации.

В ночь на четверг на МКС была обнаружена утечка воздуха. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил микротрещину в космическом корабле «Союз МС-09». Она расположена в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю. Вечером российские космонавты заделали отверстие специальным герметиком.

Как сообщил ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который присутствовал в Центре управления полетами в ночь на четверг, а затем и вечером того же дня, специалисты полагают, что причиной микротрещины стало попадание микрометеорита.

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