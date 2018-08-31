Меню для заказа и для расплаты. Как не стать жертвой мошенников на отдыхе
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Кража багажа отельными «крысами», дом в Тамбове вместо Ялты, фальшивое меню в кафе и принуждение заплатить за подаренный
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Кража багажа отельными «крысами», дом в Тамбове вместо Ялты, фальшивое меню в кафе и принуждение заплатить за подаренный
О том, как не пострадать от мошенников на отдыхе, — в материале РИА Новости.
Потерять деньги можно еще до путешествия. Мошенники успешно освоили
Более 600 семей были обмануты при покупке туров в Абхазию. На фальшивых туристических сайтах предлагались путевки и места в гостиницах черноморской республики. При стопроцентной предоплате жулики давали скидку в 30 процентов. Гостиницы пошли навстречу приезжающим россиянам и бесплатно размещали доверчивых туристов.
Пользоваться стоит только хорошо зарекомендовавшими себя
При заселении в гостиницу нужно быть предельно внимательным. Например, в Париже действуют криминальные группировки, прозванные «отельные крысы».
Еще один распространенный способ мошенничества в отеле — звонок в номер якобы с ресепшена с просьбой повторить данные банковской карты, в том числе и код безопасности, размещенный на ее обратной стороне. Затем преступники снимают деньги с вашего счета.
В ресторанах и кафе бывает сразу два меню — одно подают, чтобы принять заказ; второе, с более высокими ценами, приносят после того, как гости возмутятся суммой в чеке.
Кроме того, не стоит идти в бары или клубы с местными жителями, которые неожиданно прониклись симпатией к туристу и решили попрактиковаться в английском. Счет потом может превысить тысячу долларов.
Следует быть осторожными и с банкоматами. «Высокий мужчина подошел и начал “помогать” мне снять деньги с карточки в центре Рима», — рассказывала туристка из Австралии Мэри Уоллес.
Сделать это было непросто, так как экран терминала бликовал на солнце. «Помощник» стал отвлекать ее, советовать, куда лучше смотреть. В итоге ему удалось вытащить карточку из слота, пока Мэри получала деньги, и убедить жертву, что в этом виноват банкомат.
Также есть масса способов относительно честно «залезть» в кошелек к туристу на улице. Один из самых известных — предложить сделать фото с птичкой, обезьянкой, змеей или иной живностью на фоне достопримечательностей.
Также действуют люди в национальных или маскарадных костюмах: приглашают туриста сфотографироваться, а затем называют цену этой услуги. Иногда оплаты удается избежать, если удалить снимки из памяти телефона или фотоаппарата. Но лучше избегать таких фотосессий.
В Европе довольно популярна схема с
Нередко туристу предлагают поставить подпись в поддержку или против чего бы то ни было. Позже выясняется, что таким образом вас обязали сделать пожертвование.
Торговцы цветами могут преподнести один цветочек девушке, а потом попросить ее спутника заплатить за весь букет.
В Стамбуле очень популярен обман с чисткой обуви. Чистильщик «случайно» роняет щетку перед туристом и не замечает этого.
«Посещая крупные торговые центры или места массового скопления людей, принимайте меры предосторожности и следите за сохранностью личных вещей и документов. Деньги разложите по разным карманам, — советует МИД России. — Совершая пешие прогулки, выбирайте людные места, берите с собой карту города. В случае если
Обмен валюты по невыгодному курсу или завышенная стоимость поездки на такси, отсутствие сдачи — общеизвестные методы обмана туристов. Рассказывают, что в Китае хитрые таксисты могут установить даже фальшивую автобусную остановку, например, по дороге к Великой Китайской стене. Турист тщетно ждет общественный транспорт, а потом подъезжает извозчик и сообщает, что автобус придет через
Впрочем, отправляясь в путешествие, не стоит думать, что кругом одни мошенники. Встречаются и обратные примеры. Этим летом в том же Китае таксист вернул почти тысячу долларов американскому туристу, который случайно заплатил за поездку в сто раз больше, чем нужно.