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12:13 (мск), источник: Интерфакс

Сведения о трате 450 млн руб. на неработающую «Карту российской науки» направили в ФСБ

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — Счётная палата РФ направила в Федеральную службу безопасности (ФСБ) России и Генпрокуратуру сведения о неэффективном использовании средств Минобрнауки, которое потратило 450 млн рублей на не работающую «Карту российской науки».

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Источник: РИА "Новости"

По данным Счётной палаты, в 2012—2016 годах Минобрнауки России (в этом году разделено на Минпросвещения и министерство науки и высшего образования) реализовывало проект по созданию Информационной системы «Карта российской науки».

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В целях разработки и наполнения Карты было заключено три госконтракта общей стоимостью 364,7 млн руб., в том числе контракт с компанией «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б. В.» на 90 млн руб. и два контракта с Государственной публичной научно-технической библиотекой на 275 млн рублей.

«Проверка показала, что разработанная компанией “ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б. В.” карта не соответствовала требованиям техзадания и содержала функциональные ошибки. Однако Минобрнауки не только приняло работы ненадлежащего качества, но и не воспользовалось гарантийными обязательствами компании по устранению недостатков, что привело к дополнительным расходам бюджета в размере 79 млн руб. в связи с необходимостью доработки карты», — говорится в сообщении СП РФ.

В результате информационная система, на разработку которой было израсходовано почти 450 млн руб., с февраля 2017 года перестала функционировать из-за многочисленных неисправностей и недостатков, сообщили в Счётной палате.

По результатам проверки было принято решение направить акт и отчет о результатах контрольного мероприятия в ФСБ России, а также представления министерству науки и высшего образования РФ и ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России».

Кроме того, Счётная палата направила обращение в Генпрокуратуру РФ и информацию об основных итогах, и отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Госдуму, говорится в отчёте, опубликованном Бюллетене Счётной палаты за август месяц.

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