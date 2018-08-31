Сведения о трате 450 млн руб. на неработающую «Карту российской науки» направили в ФСБ

Источник: РИА "Новости"

По данным Счётной палаты, в 2012—2016 годах Минобрнауки России (в этом году разделено на Минпросвещения и министерство науки и высшего образования) реализовывало проект по созданию Информационной системы «Карта российской науки».

Читайте также Кудрин назвал подход к коррупции в России примитивным

В целях разработки и наполнения Карты было заключено три госконтракта общей стоимостью 364,7 млн руб., в том числе контракт с компанией «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б. В.» на 90 млн руб. и два контракта с Государственной публичной научно-технической библиотекой на 275 млн рублей.

«Проверка показала, что разработанная компанией “ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б. В.” карта не соответствовала требованиям техзадания и содержала функциональные ошибки. Однако Минобрнауки не только приняло работы ненадлежащего качества, но и не воспользовалось гарантийными обязательствами компании по устранению недостатков, что привело к дополнительным расходам бюджета в размере 79 млн руб. в связи с необходимостью доработки карты», — говорится в сообщении СП РФ.

В результате информационная система, на разработку которой было израсходовано почти 450 млн руб., с февраля 2017 года перестала функционировать из-за многочисленных неисправностей и недостатков, сообщили в Счётной палате.

По результатам проверки было принято решение направить акт и отчет о результатах контрольного мероприятия в ФСБ России, а также представления министерству науки и высшего образования РФ и ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России».