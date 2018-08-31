Как выглядят огненные «Врата ада» в Туркмении (фото)
Языки пламени вырываются из гигантской воронки уже почти полвека.
Языки пламени вырываются из гигантской воронки уже почти полвека.
В туркменской пустыне Каракумы, в 270 км от Ашхабада находится довольно пугающая достопримечательность — газовый кратер Дарваза, который также называют «Дверью в преисподнюю» или «Вратами ада». И это не случайно.
Дарваза представляет собой гигантскую воронку в земле диаметром 60 метров и глубиной 20 метров, из которой вырываются языки пламени.
Огромная огненная яма образовалась в 1971 году, когда советские геологи обнаружили в этом месте большие запасы подземного газа и попытались наладить его добычу. Но в результате раскопок и бурения произошел обвал: под землю провалилась буровая вышка, оборудование и транспортные средства, а наружу начал вырываться опасный газ.
Чтобы избежать вредного воздействия на людей и скот, ученые решили яму с газом поджечь, надеясь, что за несколько дней подземные запасы выгорят. Но не