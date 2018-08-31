Ученые разгадали «загадку» древнеегипетской мумии

Источник: Stanford University

В 1901 году мумию приобрела Джейн Стэнфорд, жена основателя университета. Пять лет спустя саркофаг был сильно поврежден после землетрясения, он хранился в музее учебного заведения, и ученые не замечали на нем никаких надписей.

Весной 2018 года объект изучался на курсе по музейной культуре. Изучая гробницу, Альгазе обнаружила два неизвестных ранее объекта с текстом. Египтологи помогли ученой перевести слова и расшифровать имя женщины, которой принадлежали останки — ее звали Сенчалантос, а эпитафия гласила: «Пусть ее имя молодеет с каждым днем».

Исследование надписей на древнеегипетской мумии Стэнфордском университете | Источник: Stanford University

По стилю письма специалисты установили приблизительную дату смерти египтянки — не ранее 30 года до нашей эры (эллинистический период истории Египта).