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12:59 (мск), источник: РИА Новости

Ученые разгадали «загадку» древнеегипетской мумии

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Студентка Стэнфордского университета Ариэла Альгазе обнаружила и расшифровала фрагменты текста на осколках саркофага, попавшего в коллекцию учебного заведения более ста лет назад, сообщает портал Phys.org.

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Источник: Stanford University

В 1901 году мумию приобрела Джейн Стэнфорд, жена основателя университета. Пять лет спустя саркофаг был сильно поврежден после землетрясения, он хранился в музее учебного заведения, и ученые не замечали на нем никаких надписей.

Весной 2018 года объект изучался на курсе по музейной культуре. Изучая гробницу, Альгазе обнаружила два неизвестных ранее объекта с текстом. Египтологи помогли ученой перевести слова и расшифровать имя женщины, которой принадлежали останки — ее звали Сенчалантос, а эпитафия гласила: «Пусть ее имя молодеет с каждым днем».

Исследование надписей на древнеегипетской мумии Стэнфордском университете | Источник: Stanford University

По стилю письма специалисты установили приблизительную дату смерти египтянки — не ранее 30 года до нашей эры (эллинистический период истории Египта).

Отмечается, что тексты, сохранившиеся с того времени, ученые находят очень редко.

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