В Вашингтоне замечен енот-зацепер

Камера видеонаблюдения, установленная в автобусе, циркулирующем по историческому центру Вашингтона, округ Колумбия (США), запечатлела «мусорную панду», решившую прокатиться без билета, зацепившись за автобус снаружи.

Енот проехал по Национальной аллее — комплексу городских достопримечательностей. Служба национальных парков США опубликовала фото зацепера с подписью: «Глядите, кто решил воспользоваться автобусом. Проезд на шаттле через Национальную аллею стоит всего доллар, прокатитесь. Правда, наличие енота уже не гарантируем».