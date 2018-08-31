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12:52 (мск), источник: Моя Планета

В Вашингтоне замечен енот-зацепер

Безбилетник проехался по историческому центру города.

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Камера видеонаблюдения, установленная в автобусе, циркулирующем по историческому центру Вашингтона, округ Колумбия (США), запечатлела «мусорную панду», решившую прокатиться без билета, зацепившись за автобус снаружи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Енот проехал по Национальной аллее — комплексу городских достопримечательностей. Служба национальных парков США опубликовала фото зацепера с подписью: «Глядите, кто решил воспользоваться автобусом. Проезд на шаттле через Национальную аллею стоит всего доллар, прокатитесь. Правда, наличие енота уже не гарантируем».

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