Роскомнадзор не сможет победить Telegram

О новом раунде многомесячного противостояния Роскомнадзора с Telegram и его возможных итогах «Актуальные комментарии» побеседовали с директором АНО «Инфокультура» Иваном Бегтиным.



— Может ли Роскомнадзор сделать так, чтобы Telegram в России перестал зарабатывать? Да, подорвать бизнес он может. Telegram — это все еще инвестиционная история, у него нет монетизации.

Может ли Роскомнадзор тотально заблокировать Telegram, чтобы им никто не мог больше пользоваться в России? Не может. Для этого существует куча VPN-каналов, через которые люди заходят в мессенджер. Все VPN в России они не могут заблокировать по разным причинам.

Будет ли дальше Telegram играть в кошки-мышки с Роскомнадзором? Конечно, будет. Это зависит от того, сколько денег Павел Дуров готов тратить на эту игру.



Они могут внедрить p2p, начать работать по модели Tor и другим способам. Это история гонки вооружений. Просто дело в том, что впервые за долгое время РКН в качестве одного из регуляторов столкнулся с очень серьезным противником, который готов вкладываться в инструменты обхождения блокировок.

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