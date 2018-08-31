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13:39 (мск), источник: Актуальные комментарии

Роскомнадзор не сможет победить Telegram

Межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители ФСБ, Роскомнадзора, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, тестирует новую технологию, которая может позволить эффективно блокировать Telegram и другие попавшие под запрет ресурсы после провала предыдущих попыток закрыть доступ к мессенджеру Павла Дурова, пишет Reuters.

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О новом раунде многомесячного противостояния Роскомнадзора с Telegram и его возможных итогах «Актуальные комментарии» побеседовали с директором АНО «Инфокультура» Иваном Бегтиным.

— Может ли Роскомнадзор сделать так, чтобы Telegram в России перестал зарабатывать? Да, подорвать бизнес он может. Telegram — это все еще инвестиционная история, у него нет монетизации.

Может ли Роскомнадзор тотально заблокировать Telegram, чтобы им никто не мог больше пользоваться в России? Не может. Для этого существует куча VPN-каналов, через которые люди заходят в мессенджер. Все VPN в России они не могут заблокировать по разным причинам.

Будет ли дальше Telegram играть в кошки-мышки с Роскомнадзором? Конечно, будет. Это зависит от того, сколько денег Павел Дуров готов тратить на эту игру.

Они могут внедрить p2p, начать работать по модели Tor и другим способам. Это история гонки вооружений. Просто дело в том, что впервые за долгое время РКН в качестве одного из регуляторов столкнулся с очень серьезным противником, который готов вкладываться в инструменты обхождения блокировок.

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Во многих других странах блокировки гораздо жестче по причине природы. Например, в арабских странах, где единственный на всю страну провайдер тотально блокирует, и все.

Есть разные американские некоммерческие фонды, спонсируемые США, которые помогают обходить блокировки, общественные организации, Tor и другие сервисы. Механизмы обхода блокировок существуют, разрабатываются и будут развиваться.

Может ли РКН заблокировать все и вся? Честно, при российской архитектуре сети — это недешево. Ситуация такая — сейчас Telegram работает через само приложение. Допустим, он будет использовать прикладные механизмы — например, встроенный прокси-сервер, через который приложение будет устанавливать VPN-туннели.

Как только Telegram встроит VPN внутрь себя, то это начнет работать. Поэтому история борьбы РКН и Telegram — это история бесконечного позора РКН. Может быть, инструменты выявления улучшатся, но глобально ничего не изменится.

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