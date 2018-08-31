Роскомнадзор не сможет победить Telegram

О новом раунде многомесячного противостояния Роскомнадзора с Telegram и его возможных итогах «Актуальные комментарии» побеседовали с директором АНО «Инфокультура» Иваном Бегтиным.
— Может ли Роскомнадзор сделать так, чтобы Telegram в России перестал зарабатывать? Да, подорвать бизнес он может. Telegram — это все еще инвестиционная история, у него нет монетизации.
Может ли Роскомнадзор тотально заблокировать Telegram, чтобы им никто не мог больше пользоваться в России? Не может. Для этого существует куча VPN-каналов, через которые люди заходят в мессенджер. Все VPN в России они не могут заблокировать по разным причинам.
Будет ли дальше Telegram играть в кошки-мышки с Роскомнадзором? Конечно, будет. Это зависит от того, сколько денег Павел Дуров готов тратить на эту игру.
Они могут внедрить p2p, начать работать по модели Tor и другим способам. Это история гонки вооружений. Просто дело в том, что впервые за долгое время РКН в качестве одного из регуляторов столкнулся с очень серьезным противником, который готов вкладываться в инструменты обхождения блокировок.
Во многих других странах блокировки гораздо жестче по причине природы. Например, в арабских странах, где единственный на всю страну провайдер тотально блокирует, и все.
Есть разные американские некоммерческие фонды, спонсируемые США, которые помогают обходить блокировки, общественные организации, Tor и другие сервисы. Механизмы обхода блокировок существуют, разрабатываются и будут развиваться.
Может ли РКН заблокировать все и вся? Честно, при российской архитектуре сети — это недешево. Ситуация такая — сейчас Telegram работает через само приложение. Допустим, он будет использовать прикладные механизмы — например, встроенный прокси-сервер, через который приложение будет устанавливать VPN-туннели.
Как только Telegram встроит VPN внутрь себя, то это начнет работать. Поэтому история борьбы РКН и Telegram — это история бесконечного позора РКН. Может быть, инструменты выявления улучшатся, но глобально ничего не изменится.