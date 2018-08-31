На Юпитере нашли воду

Источник: NASA

Исследователи проанализировали данные, полученные с помощью наземных инструментов, в том числе инфракрасного телескопа НАСА IRTF и телескопа Keck 2 (Гавайи), которые следили за Красным Пятном.

Оказалось, что вихревая структура состоит из трех облачных слоев, самый глубокий из них имеет давление 5−7 атмосфер (бар) и расположен примерно в 160 километрах под верхним облачным покровом. По словам ученых, есть все основания считать, что он состоит из кристаллов замерзшей воды.

Если межпланетная автоматическая станция Juno, изучающая атмосферу газового гиганта c 2016 года, подтвердит наземные наблюдения, то можно начать поиски воды в других местах атмосферы планеты, а также на Сатурне, Уране и Нептуне.