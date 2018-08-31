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14:11 (мск), источник: Lenta.Ru

На Юпитере нашли воду

Группа американских ученых выяснила, что Большое Красное Пятно, крупный атмосферный вихрь на Юпитере, содержит большое количество воды. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

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Источник: NASA

Исследователи проанализировали данные, полученные с помощью наземных инструментов, в том числе инфракрасного телескопа НАСА IRTF и телескопа Keck 2 (Гавайи), которые следили за Красным Пятном.

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Оказалось, что вихревая структура состоит из трех облачных слоев, самый глубокий из них имеет давление 5−7 атмосфер (бар) и расположен примерно в 160 километрах под верхним облачным покровом. По словам ученых, есть все основания считать, что он состоит из кристаллов замерзшей воды.

Если межпланетная автоматическая станция Juno, изучающая атмосферу газового гиганта c 2016 года, подтвердит наземные наблюдения, то можно начать поиски воды в других местах атмосферы планеты, а также на Сатурне, Уране и Нептуне.

Большое красное пятно, самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе, имеет размеры около 40 тысяч километров в длину и 13 тысяч километров в ширину, что больше любых линейных размеров Земли. Наблюдением явления ученые занимаются в течение последних 300 лет.

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