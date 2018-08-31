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13:57 (мск), источник: Индикатор

Пятая часть генома человека оказалось бесполезной

В геноме человека может быть зашифровано на 20% меньше информации, чем считалось ранее. Международная группа ученых показала в новом исследовании, что только 80% генов в человеческой ДНК действительно кодируют какие-либо белки, а остальные утратили эту способность. Результаты исследования опубликованы в журнале Nucleic Acids Research.

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В геноме человека есть 23 пары хромосом, а в них — около 28 000 генов. Однако не все из них несут в себе наследственную информацию, которая необходима при синтезе белков. Некоторые выполняют своего рода вспомогательные функции, а другие вообще ничего не делают. Такие участки называют псевдогенами — они эволюционировали от обычных генов, но в процессе эволюции и многочисленных мутаций потеряли способность кодировать белки. Группа ученых из Испании, Великобритании и США, обнаружила, что одна пятая часть генома человека — это нефункциональные псевдогены.

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Авторы сравнили базы данных от трех различных проектов исследования генома: GENCODE/Ensembl, RefSeq и UniProtKB. Всего ученые обнаружили 22 210 генов, которые несут в себе информацию о каком-либо белке. Но только 19 446 из них оказались во всех трех базах данных. Тогда исследователи приступили к анализу оставшихся 2 764 генов и обнаружили, что почти все они на самом деле псевдогены, то есть не кодируют никакой белок. Более того, к этому числу добавилось еще 1470 генов, которые были указаны во всех трех базах.

Всего в результате исследования ученые нашли 4 234 псевдогенов. Эту информацию уже добавили в базу международного проекта GENCODE. Теперь ученым предстоит проверить эти данные, детально изучив каждый из обнаруженных псевдогенов. Статус «псевдоген» после проверки уже получили 300 из них.

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