Пятая часть генома человека оказалось бесполезной

В геноме человека есть 23 пары хромосом, а в них — около 28 000 генов. Однако не все из них несут в себе наследственную информацию, которая необходима при синтезе белков. Некоторые выполняют своего рода вспомогательные функции, а другие вообще ничего не делают. Такие участки называют псевдогенами — они эволюционировали от обычных генов, но в процессе эволюции и многочисленных мутаций потеряли способность кодировать белки. Группа ученых из Испании, Великобритании и США, обнаружила, что одна пятая часть генома человека — это нефункциональные псевдогены.

Авторы сравнили базы данных от трех различных проектов исследования генома: GENCODE/Ensembl, RefSeq и UniProtKB. Всего ученые обнаружили 22 210 генов, которые несут в себе информацию о каком-либо белке. Но только 19 446 из них оказались во всех трех базах данных. Тогда исследователи приступили к анализу оставшихся 2 764 генов и обнаружили, что почти все они на самом деле псевдогены, то есть не кодируют никакой белок. Более того, к этому числу добавилось еще 1470 генов, которые были указаны во всех трех базах.