Россия прекратит отправлять астронавтов НАСА на МКС весной 2019 года

В настоящее время американские астронавты отправляются на МКС российскими кораблями «Союз», так как у США нет подходящего корабля. Первый контракт был заключен еще в 2009 году.

Ранее сообщалось, что в феврале 2017 года было заключено соглашение между корпорацией Boeing и РКК «Энергия», которое предусматривает безвозмездное предоставление американской компании пяти российских мест на «Союзах» в счёт уплаты долга РКК «Энергия» по проекту «Морской старт». В свою очередь, Boeing продал эти места НАСА. При этом сообщалось, что два из пяти мест уже использованы НАСА на корабле «Союз МС-06» и «Союз МС-08», ещё одно место зарезервировано на будущем корабле «Союз МС-12» со стартом в марте 2019 года и два — на «Союз МС-13» в мае 2019 года.