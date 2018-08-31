Россия прекратит отправлять астронавтов НАСА на МКС весной 2019 года
Программа сотрудничества стран завершится в апреле следующего года возвращением на землю очередной экспедиции Международной космической станции.
Программа сотрудничества стран завершится в апреле следующего года возвращением на землю очередной экспедиции Международной космической станции.
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — Возвращение на Землю очередной экспедиции Международной космической станции в апреле 2019 года завершит программу по отправке на российских космических кораблях на МКС американских астронавтов, заявил
Посадкой корабля «Союз-МС» в апреле завершается выполнение наших обязательств по контракту с НАСА, связанные с доставкой на МКС и возвращением со станции американских астронавтов.
В настоящее время американские астронавты отправляются на МКС российскими кораблями «Союз», так как у США нет подходящего корабля. Первый контракт был заключен еще в 2009 году.
Ранее сообщалось, что в феврале 2017 года было заключено соглашение между корпорацией Boeing и РКК «Энергия», которое предусматривает безвозмездное предоставление американской компании пяти российских мест на «Союзах» в счёт уплаты долга РКК «Энергия» по проекту «Морской старт». В свою очередь, Boeing продал эти места НАСА. При этом сообщалось, что два из пяти мест уже использованы НАСА на корабле «Союз МС-06» и «Союз МС-08», ещё одно место зарезервировано на будущем корабле «Союз МС-12» со стартом в марте 2019 года и два — на «Союз МС-13» в мае 2019 года.
В 2016 году в НАСА заявляли, что агентство не планирует продлевать контракт с «Роскосмосом» на доставку астронавтов к МКС после 2018 года.
Разработкой пилотируемых кораблей в США занимаются Lockheed, SpaceX и Boeing.