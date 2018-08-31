Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Обнищавшему в ВСУ актеру Пашинину нашли работу в России
Показана новая «Нива» (прямо совсем новая): фото
Ирина Шейк и Брэдли Купер прогулялись с дочкой по Парижу
Строительство жилья в России начали поручать бомжам
«Разведенка» и «жених»: как относятся к разведенным людям
Госдума одобрила предложение по ценам на алкоголь Эксперты предложили установить минимальные цены за бутылку алкогольного напитка
Подсчитано наследство Кобзона
Как россияне отреагировали на обращение Путина
Эвелина Бледанс прокомментировала драку на шоу Малахова
Петросян почтил память Кобзона шуткой из «Кривого зеркала»
Первый канал уволил ликующего из-за смерти Кобзона сотрудника
Рудковская в центре скандала из-за смерти Кобзона
Защищающий от рака овощ стали выращивать в России
Врач-эндокринолог рассказала всю правду о гречке
"Хорошая поза для секса": Глюкоза удивила фанатов фото - мнение
Бизнесмен из РФ предложил модели 21 млн за ночь
Отель на Мальдивах поставил шредер для уничтожения паспортов
В Москве назрел дефицит съемных квартир
Фоторепортажи
10В Австрии проходит ЧМ по воздухоплаванию на воздушных шарах
8Звездный дождь
16:48 (мск), источник: Популярная механика

Американцы заставят боевых роботов объясняться

Американская компания Raytheon по заказу Управления перспективных оборонных разработок (DARPA) Министерства обороны США приступила к разработке первой в своём роде нейронной сети, которая должна быть способной объяснять военным, почему управляемый искусственным интеллектом боевой робот принял то или иное решение.

Наверх

Проект разработки нейронной сети, способной общаться с человеком, получил обозначение XAI (Explainable Artificial Intelligence, «Объяснимый искусственный интеллект»). В его рамках предполагается создание нейросети, которая не уступит по быстродействию обычной, но при этом будет способна показать всю логическую цепочку, как и почему она приняла то или иное решение. Объяснять свои решения нейронная сеть должна будет с помощью графического интерфейса.

Новость
Беспилотные убийцы и огнеметчики. Как дроны становятся бытовым оружием

«Объяснимая» нейросеть разрабатывается с прицелом на использование в проектах Министерства обороны США по созданию смешанных боевых подразделений из людей и роботов. Сейчас это может показаться фантастикой, но Пентагон уверен, что совсем скоро боевые роботы придут на помощь бойцам американской армии и даже будут способны самостоятельно принимать решения в рамках выполнения поставленных задач — например, открывать огонь по противнику.

Проект американских военных по созданию смешанных боевых подразделений подразумевает, что люди и роботы будут взаимодействовать как обычные напарники. Конечно, у солдат этот факт вызывает справедливое беспокойство, поэтому в DARPA полагают, что повысить доверие к боевым роботам можно, если заставить их объяснять собственные действия и таким образом стать более предсказуемыми для человека. Так ли это на самом деле, покажет время.

 Автомобиль-вертолёт — новая российская разработка
Китоглав: 7 фактов об удивительной птице
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Парижский спасатель рассказал о последних словах принцессы Дианы
Россия прекратит доставку американских астронавтов на МКС
Призерку Сочи-2014 вынудили завершить карьеру
Сотни рыб сбросили в озеро из самолета. Зачем?
Как выглядят огненные «Врата ада» в Туркмении (фото)
Песков ответил на вопрос об «угрозах» Путина в адрес Порошенко
Спорт
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы Матчи второго по значимости еврокубкового соревнования стартуют 20 сентября
Hi-Tech
Когда появилась жизнь на Земле Ошиблись примерно на 100 миллионов лет.
Авто
Новый российский суперседан: круто или нет? Сегодня мы публикуем только те факты об Aurus Senat (бывший проект «Кортеж»), которых не знали ранее. А заодно выясняем, какой получилась машина, крутой или так себе
Кино
Эвелина Бледанс прокомментировала драку на шоу Малахова Артистка объяснила, почему набросилась на режиссера Елену Лебедеву во время съемок передачи «Прямой эфир»
Недвижимость
Чиновница прокутила деньги для погорельцев из небоскреба
В Москве назрел дефицит съемных квартир
Отель на Мальдивах поставил шредер для уничтожения паспортов
«Жить стало очень плохо»: откровения россиян, которые взяли ипотеку и пожалели
Леди
5 видов кожаных курток — выбери свой Мы научим тебя разбираться в моделях кожаных курток, чтобы ты безошибочно смогла выбрать свой фасон с первого взгляда.
Дети
Семья в сборе: Кристина Орбакате показала всех своих детей Певица и ее наследники часто собираются вместе
Все о ремонте
Дом под Санкт-Петербургом: пышное великолепие дворцовой классики
Кухня вместо коридора: оригинальная квартира в Новой Москве
Построить с нуля: домик архитекторов у озера в Дании
Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь