Американцы заставят боевых роботов объясняться

Проект разработки нейронной сети, способной общаться с человеком, получил обозначение XAI (Explainable Artificial Intelligence, «Объяснимый искусственный интеллект»). В его рамках предполагается создание нейросети, которая не уступит по быстродействию обычной, но при этом будет способна показать всю логическую цепочку, как и почему она приняла то или иное решение. Объяснять свои решения нейронная сеть должна будет с помощью графического интерфейса.

«Объяснимая» нейросеть разрабатывается с прицелом на использование в проектах Министерства обороны США по созданию смешанных боевых подразделений из людей и роботов. Сейчас это может показаться фантастикой, но Пентагон уверен, что совсем скоро боевые роботы придут на помощь бойцам американской армии и даже будут способны самостоятельно принимать решения в рамках выполнения поставленных задач — например, открывать огонь по противнику.