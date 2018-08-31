Рэпер Канье Уэст извинился за свои слова о рабстве

Источник: AP 2018

Американский рэпер Канье Уэст, один из самых уважаемых и успешных представителей индустрии, извинился за свои слова о рабстве, которыми он ранее возмутил общественность. Об этом 41-летний исполнитель заявил в ходе выступления на чикагской радиостанции WGCI-FM:

Мне действительно жаль за тот двойной инцидент — сначала было фото с кепкой с лозунгом Дональда Трампа, а затем я усугубил ситуацию высказыванием о рабстве. Я приношу извинения всем, кого это оскорбило.

Продолжая говорить на эту тему, Канье выразил сожаление, что во время того скандального интервью изданию TMZ с ним рядом не было его многолетнего друга и менеджера Дона Кроули, с которым Уэст перестал работать в минувшем году.

Новость Трамп поблагодарил Канье Уэста за поддержку

«Дона уже нет рядом со мной, — посетовал рэпер, с трудом сдерживая слезы. — Он заботился обо мне так, как никто другой. В той ситуации, когда я находился в офисе TMZ, я был фактически один, рядом не было людей, способных остановить происходящее. Тот мой крах прямым образом связан с отсутствием Дона. Он мне действительно нужен, с ним таких инцидентов не будет никогда».

Он также коснулся своего отношения к президенту США Дональду Трампу, которого ранее публично поддерживал. Согласно словам Канье, несмотря на собственные политические убеждения, он никогда не голосовал — в том числе и на последних президентских выборах. Кроме того, исполнитель, в начале июня выпустивший альбом «Ye», объяснил, почему, по его мнению, политику не может быть все равно на проблемы афроамериканцев:

Я думаю, что его волнует, как черные люди думают о нем, и он хотел бы, чтобы он нравился черным. Трамп хочет быть «величайшим президентом», и он понимает, что без поддержки афроамериканцев этой цели ему не добиться.

Не так давно исполнитель был гостем вечернего шоу Джимми Киммела и также касался этой темы — но там он не смог как-либо объяснить свою позицию.

Скандал вокруг Канье Уэста, в одно мгновение ставшего для многих американцев «главным темнокожим расистом США», разразился минувшей весной, когда рэпер посредством пары высказываний и твитов оказался объектом ненависти для целого ряда коллег по индустрии, ранее с радостью сотрудничавших с музыкантом и продюсером.

Так, одной из самых «огненных» записей в твиттере Уэста стал пост, в котором уроженец Атланты заявил о наличии у него и Трампа общей «драконьей энергии», а также назвал политика братом.

«Вы можете быть не согласны с Трампом, но толпа не заставит меня разлюбить его. У нас обоих энергия дракона. Он мой брат. Я люблю всех. Это не значит, что я с кем-либо согласен во всем. Именно это делает нас личностями. И у нас есть право на независимые суждения», — написал Канье, после чего выложил фотографию кепки с надписью «Make America Great Again» («Сделаем Америку великой снова»), являвшейся символом предвыборной кампании кандидата от Республиканской партии.

А уже немногим позднее основатель лейбла GOOD Music, общаясь с журналистами TMZ, выразил мнение, что «длившееся 400 лет рабство звучит как выбор»:

Мы ментально в тюрьме. Мне больше нравится слово «тюрьма», потому что рабство слишком прямо относится к идее темнокожих. Как Холокост — это евреи, так рабство — это чернокожие.

Такое заявление Канье шокировало всех, и в течение последующих нескольких часов от него отписалась достаточно весовая часть фолловеров, в том числе и его коллеги Кендрик Ламар, Ники Минаж, Рианна и Уикенд.

Сам Трамп заявлениям Уэста (их, кстати, многие расценили как эпатажное промо к альбому) был более чем рад — в частности, увидев пост об «энергии дракона», политик публично поблагодарил рэпера, назвав рассуждения Канье «очень крутыми».