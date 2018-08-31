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17:17 (мск), источник: Газета.Ру

Рэпер Канье Уэст извинился за свои слова о рабстве

Американский рэпер Канье Уэст извинился за свои слова о рабстве, из-за которых от него отвернулись многие фанаты и коллеги по шоу-бизнесу. Принося извинения за сказанное, музыкант не сумел сдержать слез.

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Источник: AP 2018

Американский рэпер Канье Уэст, один из самых уважаемых и успешных представителей индустрии, извинился за свои слова о рабстве, которыми он ранее возмутил общественность. Об этом 41-летний исполнитель заявил в ходе выступления на чикагской радиостанции WGCI-FM:

Мне действительно жаль за тот двойной инцидент — сначала было фото с кепкой с лозунгом Дональда Трампа, а затем я усугубил ситуацию высказыванием о рабстве. Я приношу извинения всем, кого это оскорбило.

Продолжая говорить на эту тему, Канье выразил сожаление, что во время того скандального интервью изданию TMZ с ним рядом не было его многолетнего друга и менеджера Дона Кроули, с которым Уэст перестал работать в минувшем году.

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Трамп поблагодарил Канье Уэста за поддержку

«Дона уже нет рядом со мной, — посетовал рэпер, с трудом сдерживая слезы. — Он заботился обо мне так, как никто другой. В той ситуации, когда я находился в офисе TMZ, я был фактически один, рядом не было людей, способных остановить происходящее. Тот мой крах прямым образом связан с отсутствием Дона. Он мне действительно нужен, с ним таких инцидентов не будет никогда».

Он также коснулся своего отношения к президенту США Дональду Трампу, которого ранее публично поддерживал. Согласно словам Канье, несмотря на собственные политические убеждения, он никогда не голосовал — в том числе и на последних президентских выборах. Кроме того, исполнитель, в начале июня выпустивший альбом «Ye», объяснил, почему, по его мнению, политику не может быть все равно на проблемы афроамериканцев:

Я думаю, что его волнует, как черные люди думают о нем, и он хотел бы, чтобы он нравился черным. Трамп хочет быть «величайшим президентом», и он понимает, что без поддержки афроамериканцев этой цели ему не добиться.

Не так давно исполнитель был гостем вечернего шоу Джимми Киммела и также касался этой темы — но там он не смог как-либо объяснить свою позицию.

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«Ты показываешь задницу, потому что это модно»

Скандал вокруг Канье Уэста, в одно мгновение ставшего для многих американцев «главным темнокожим расистом США», разразился минувшей весной, когда рэпер посредством пары высказываний и твитов оказался объектом ненависти для целого ряда коллег по индустрии, ранее с радостью сотрудничавших с музыкантом и продюсером.

Так, одной из самых «огненных» записей в твиттере Уэста стал пост, в котором уроженец Атланты заявил о наличии у него и Трампа общей «драконьей энергии», а также назвал политика братом.

«Вы можете быть не согласны с Трампом, но толпа не заставит меня разлюбить его. У нас обоих энергия дракона. Он мой брат. Я люблю всех. Это не значит, что я с кем-либо согласен во всем. Именно это делает нас личностями. И у нас есть право на независимые суждения», — написал Канье, после чего выложил фотографию кепки с надписью «Make America Great Again» («Сделаем Америку великой снова»), являвшейся символом предвыборной кампании кандидата от Республиканской партии.

А уже немногим позднее основатель лейбла GOOD Music, общаясь с журналистами TMZ, выразил мнение, что «длившееся 400 лет рабство звучит как выбор»:

Мы ментально в тюрьме. Мне больше нравится слово «тюрьма», потому что рабство слишком прямо относится к идее темнокожих. Как Холокост — это евреи, так рабство — это чернокожие.

Такое заявление Канье шокировало всех, и в течение последующих нескольких часов от него отписалась достаточно весовая часть фолловеров, в том числе и его коллеги Кендрик Ламар, Ники Минаж, Рианна и Уикенд.

Сам Трамп заявлениям Уэста (их, кстати, многие расценили как эпатажное промо к альбому) был более чем рад — в частности, увидев пост об «энергии дракона», политик публично поблагодарил рэпера, назвав рассуждения Канье «очень крутыми».

Кроме того, когда поддержка со стороны супруга Ким Кардашьян уже успела немного «настояться», президент сообщил, что после заявлений популярного исполнителя его популярность среди темнокожего населения страны увеличилась вдвое — в СМИ точность данных статистических выкладок подвергли серьезному сомнению, однако все же подтвердили, что авторитет главы государства среди темнокожего населения по итогам инцидента действительно немного возрос.

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