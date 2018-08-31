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15:48 (мск), источник: РИА Новости

Французский спасатель рассказал о последних словах принцессы Дианы

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сотрудник парижских аварийно-спасательных служб Шавьер Гурмелон рассказал о том, что произошло в первые минуты после аварии с участием принцессы Дианы.

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Источник: Reuters

Гурмелон прибыл на место событий — в туннель у моста Альма — одним из первых. По его словам, после ДТП принцесса Уэльская еще могла разговаривать.

Я держал ее за руку, просил сохранять спокойствие и не шевелиться. Я сказал ей, что мы здесь, чтобы помочь. Она ответила: «Боже мой, что случилось?»
Шавьер Гурмелон
сотрудник парижских аварийно-спасательных служб

По его словам, на теле принцессы Дианы не было крови и следов «существенных» повреждений.

Авария произошла 31 августа 1997 года. Автомобиль бизнесмена Доди аль-Файеда, в котором ехала принцесса, на большой скорости врезался в стену туннеля, затем ударился о разделительный барьер и перевернулся. Аль-Файед и водитель машины погибли на месте, Диана Спенсер скончалась в больнице через два часа после ДТП.

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