Французский спасатель рассказал о последних словах принцессы Дианы
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сотрудник парижских
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сотрудник парижских
Гурмелон прибыл на место событий — в туннель у моста Альма — одним из первых. По его словам, после ДТП принцесса Уэльская еще могла разговаривать.
Я держал ее за руку, просил сохранять спокойствие и не шевелиться. Я сказал ей, что мы здесь, чтобы помочь. Она ответила: «Боже мой, что случилось?»
По его словам, на теле принцессы Дианы не было крови и следов «существенных» повреждений.
Авария произошла 31 августа 1997 года. Автомобиль бизнесмена Доди