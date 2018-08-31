Французский спасатель рассказал о последних словах принцессы Дианы

Я держал ее за руку, просил сохранять спокойствие и не шевелиться. Я сказал ей, что мы здесь, чтобы помочь. Она ответила: «Боже мой, что случилось?»

Шавьер Гурмелон сотрудник парижских аварийно-спасательных служб