«ВКонтакте» разрешила пользователям скрывать страницы от незнакомцев

Источник: РИА "Новости"

«ВКонтакте выпустила важное обновление настроек приватности. С сегодняшнего дня у пользователей соцсети появилась возможность закрыть профиль для друзей. Новые возможности призваны дать больше гибкости для защиты личного пространства пользователей, которые не хотят делиться своими записями и фотографиями за пределами узкого круга близких людей», — говорится в сообщении.

В закрытом профиле отображается только имя и фамилия, превью аватара и список общих друзей. По желанию пользователя может показывать статус, город, возраст и место работы.

Также в соцсети появится возможность архивации и удаления своих старых записей и фотографий, сообщил управляющий директор компании Андрей Рогозов.

Функция была анонсирована 13 августа. Ранее Mail.ru Group обратилась в Госдуму, Верховный суд, Минюст и к уполномоченному по правам человека по вопросу уголовного преследования за публикации и репосты в социальных сетях, говорится в сообщении компании.