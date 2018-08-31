«ВКонтакте» разрешила пользователям скрывать страницы от незнакомцев
«ВКонтакте» выпустила обновление настроек приватности, благодаря которому пользователи могут закрыть страницу для всех, кто не находится в друзьях, говорится в сообщении
«ВКонтакте» выпустила обновление настроек приватности, благодаря которому пользователи могут закрыть страницу для всех, кто не находится в друзьях, говорится в сообщении
«ВКонтакте выпустила важное обновление настроек приватности. С сегодняшнего дня у пользователей соцсети появилась возможность закрыть профиль для друзей. Новые возможности призваны дать больше гибкости для защиты личного пространства пользователей, которые не хотят делиться своими записями и фотографиями за пределами узкого круга близких людей», — говорится в сообщении.
Также в соцсети появится возможность архивации и удаления своих старых записей и фотографий, сообщил управляющий директор компании Андрей Рогозов.
Функция была анонсирована 13 августа. Ранее Mail.ru Group обратилась в Госдуму, Верховный суд, Минюст и к уполномоченному по правам человека по вопросу уголовного преследования за публикации и репосты в социальных сетях, говорится в сообщении компании.
В обращении к уполномоченному по правам человека Mail.ru Group содержится просьба сформировать обращение в Конституционный суд РФ с вопросом «о проверке конституционности положений ст. 282 УК РФ в той части, в которой по смыслу, придаваемому таким положениям расширительным подходом к правоприменительной практике, они применяются в ущерб гарантированным ст. 29 Конституции РФ правам и свободам, и не соответствуют ст. 29 Конституции РФ, напрямую нарушая конституционные права и свободы пользователей».