Астрономы показали «новорожденные» звезды в туманности Киля

Туманность находится на расстоянии примерно 7500 световых лет от Земли в направлении созвездия Киля. В некоторых ее регионах рядом друг с другом рождаются и умирают звезды, формируя гигантские облака газа и пыли, в недрах которых большие звезды испускают мощное излучение.