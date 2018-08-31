Биография Александра Захарченко
Глава провозглашенной Донецкой народной республики Александр Владимирович Захарченко родился 26 июня 1976 года в городе Донецке (Украина).
Глава провозглашенной Донецкой народной республики Александр Владимирович Захарченко родился 26 июня 1976 года в городе Донецке (Украина).
Окончил с отличием Донецкий техникум промышленной автоматики по специальности «горный электромеханик». Учился в Донецком юридическом институте МВД.
Трудовую биографию начал на шахте горным электромехаником. Затем занимался предпринимательской деятельностью, связанной с угольной отраслью.
В 2010 году в Донецке был создан филиал харьковской общественной организации «Оплот», который возглавил Александр Захарченко.
16 апреля 2014 года, в ходе протестов на
В мае 2014 года был назначен военным комендантом Донецка, впоследствии — на должность заместителя министра внутренних дел ДНР.
8 августа 2014 года Советом министров ДНР Александр Захарченко утвержден на пост
2 ноября 2014 года он был избран главой самопровозглашенной Донецкой народной республики, получив 75,5% голосов избирателей в ДНР. Официально вступил в должность 4 ноября.
Имел воинское звание
Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики присвоил главе ДНР Александру Захарченко звание
Также был награжден орденом Дружбы Южной Осетии (2015).
31 августа 2018 года Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.
Александр Захарченко был женат, у него остались четверо сыновей.
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