Суд в Нью-Джерси постановил отдать бездомному деньги, которые собрали для него

Суд постановил, чтобы до 31 августа Макклюр отдала Боббиту все оставшиеся средства, а также в течение 10 дней предоставила отчет, куда ушли собранные деньги.

В ноябре 2017 года бездомный помог Макклюр, когда у нее кончился бензин по дороге в Филадельфию. Боббит потратил последние $20, чтобы купить ей топливо. После этого Макклюр несколько раз приезжала к нему, чтобы отблагодарить. Она передала ему теплую одежду и еду.

Позже она запустила кампанию по сбору средств на краудфандинговой платформе GoFundMe. Она хотела собрать $10 тысяч, чтобы помочь Боббиту снять жилье. В итоге она собрала больше $400 тысяч. Макклюр заявила, что на эти деньги она купит Боббиту дом и автомобиль, о котором он мечтал.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiFJXZ1hHUc/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BiFJXZ1hHUc/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Johnny Bobbitt Jr. (@johnnys__journey)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-27T16:21:41+00:00">27 Апр 2018 в 9:21 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В августе 2018 года Боббит обвинил Макклюр в том, что она так и не отдала ему деньги. Она поселила его в доме на колесах, а вместо «машины мечты» купила ему старый пикап, который вскоре сломался.

Он отметил, что и машина, и дом на колесах были куплены на имя Макклюр, чтобы он не смог их продать. Позже она продала автодом, поэтому Боббит вновь оказался под мостом.

Макклюр заявила, что перестала помогать Боббиту, потому что он тратил деньги на наркотики. По ее словам, она выдала ему $25 тысяч, но он их моментально потратил. Боббит признался, что у него есть наркотическая зависимость. Он сказал, Макклюр давала ему по $15 в день, а упомянутые $25 тысяч он отдал родным и друзьям.