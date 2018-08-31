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22:14 (мск), источник: RTVi

Суд в Нью-Джерси постановил отдать бездомному деньги, которые собрали для него

Суд в Нью-Джерси потребовал от американки Кейт Макклюр отдать деньги бездомному Джонни Боббиту, которые она собрала для него в конце 2017 года. Об этом 30 августа сообщает местный сайт NJ.

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Суд постановил, чтобы до 31 августа Макклюр отдала Боббиту все оставшиеся средства, а также в течение 10 дней предоставила отчет, куда ушли собранные деньги.

В ноябре 2017 года бездомный помог Макклюр, когда у нее кончился бензин по дороге в Филадельфию. Боббит потратил последние $20, чтобы купить ей топливо. После этого Макклюр несколько раз приезжала к нему, чтобы отблагодарить. Она передала ему теплую одежду и еду.

Позже она запустила кампанию по сбору средств на краудфандинговой платформе GoFundMe. Она хотела собрать $10 тысяч, чтобы помочь Боббиту снять жилье. В итоге она собрала больше $400 тысяч. Макклюр заявила, что на эти деньги она купит Боббиту дом и автомобиль, о котором он мечтал.

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В августе 2018 года Боббит обвинил Макклюр в том, что она так и не отдала ему деньги. Она поселила его в доме на колесах, а вместо «машины мечты» купила ему старый пикап, который вскоре сломался.
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Он отметил, что и машина, и дом на колесах были куплены на имя Макклюр, чтобы он не смог их продать. Позже она продала автодом, поэтому Боббит вновь оказался под мостом.

Макклюр заявила, что перестала помогать Боббиту, потому что он тратил деньги на наркотики. По ее словам, она выдала ему $25 тысяч, но он их моментально потратил. Боббит признался, что у него есть наркотическая зависимость. Он сказал, Макклюр давала ему по $15 в день, а упомянутые $25 тысяч он отдал родным и друзьям.

Сейчас Боббит живет в гостинице. По его словам, Макклюр и ее партнер потратили собранные деньги на путешествия, новый автомобиль и азартные игры.

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