От России потребовали отчитаться о правах геев в Чечне

Источник: Reuters

«Явное нежелание Российской Федерации или неспособность справиться с этими серьезными нарушениями прав человека способствовало созданию атмосферы безнаказанности властей Чечни. Наши делегации, как и многие другие в Постоянном совете, постоянно высказывали озабоченность по поводу этих нарушений за последние 20 месяцев. Реакция Российской Федерации была неадекватной», — сказано в заявлении.

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Согласно Венскому механизму, страны-участницы ОБСЕ поставили перед Россией четыре вопроса: как федеральные власти контролировали исполнение обязательств ОБСЕ в Чечне, как расследовалось дело о нарушениях в отношении ЛГБТ и как был сделан вывод об отсутствии в регионе гомосексуальных людей?

Также от России захотели узнать о средствах для свободного документирования нарушений прав человека через СМИ и о расследовании казни 27 задержанных по подозрению в экстремизме и ставших жертвами внесудебной казни в Грозном в январе 2017 года.

По регламенту, Россия обязана дать ответ в течение десяти дней. В случае отказа из числа независимых экспертов будет сформирована чрезвычайная миссия для выявления нарушений обязательств ОБСЕ.