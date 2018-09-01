От России потребовали отчитаться о правах геев в Чечне
Пятнадцать
Пятнадцать
«Явное нежелание Российской Федерации или неспособность справиться с этими серьезными нарушениями прав человека способствовало созданию атмосферы безнаказанности властей Чечни. Наши делегации, как и многие другие в Постоянном совете, постоянно высказывали озабоченность по поводу этих нарушений за последние 20 месяцев. Реакция Российской Федерации была неадекватной», — сказано в заявлении.
Согласно Венскому механизму,
Также от России захотели узнать о средствах для свободного документирования нарушений прав человека через СМИ и о расследовании казни 27 задержанных по подозрению в экстремизме и ставших жертвами внесудебной казни в Грозном в январе 2017 года.
В апреле 2017 года «Новая газета» опубликовала расследование о преследованиях чеченскими властями геев. По информации издания, в Чечне массово задерживали и пытали подозреваемых в гомосексуальной ориентации, как минимум трое погибли. Скандал получил международную огласку: против репрессий за сексуальную ориентацию выступили канцлер Германии Ангела Меркель и главы МИД пяти стран Евросоюза. Три французские
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