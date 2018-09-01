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06:34 (мск), источник: Lenta.Ru

От России потребовали отчитаться о правах геев в Чечне

Пятнадцать стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) запустили Венский механизм, потребовав от России отчитаться о нарушениях прав человека в Чечне. Соответствующее заявление опубликовала постоянный представитель Канады при ОБСЕ посол Наташа Кейер.

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Источник: Reuters

«Явное нежелание Российской Федерации или неспособность справиться с этими серьезными нарушениями прав человека способствовало созданию атмосферы безнаказанности властей Чечни. Наши делегации, как и многие другие в Постоянном совете, постоянно высказывали озабоченность по поводу этих нарушений за последние 20 месяцев. Реакция Российской Федерации была неадекватной», — сказано в заявлении.

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Согласно Венскому механизму, страны-участницы ОБСЕ поставили перед Россией четыре вопроса: как федеральные власти контролировали исполнение обязательств ОБСЕ в Чечне, как расследовалось дело о нарушениях в отношении ЛГБТ и как был сделан вывод об отсутствии в регионе гомосексуальных людей?

Также от России захотели узнать о средствах для свободного документирования нарушений прав человека через СМИ и о расследовании казни 27 задержанных по подозрению в экстремизме и ставших жертвами внесудебной казни в Грозном в январе 2017 года.

По регламенту, Россия обязана дать ответ в течение десяти дней. В случае отказа из числа независимых экспертов будет сформирована чрезвычайная миссия для выявления нарушений обязательств ОБСЕ.

В апреле 2017 года «Новая газета» опубликовала расследование о преследованиях чеченскими властями геев. По информации издания, в Чечне массово задерживали и пытали подозреваемых в гомосексуальной ориентации, как минимум трое погибли. Скандал получил международную огласку: против репрессий за сексуальную ориентацию выступили канцлер Германии Ангела Меркель и главы МИД пяти стран Евросоюза. Три французские ЛГБТ-организации подали на главу Чечни Рамзана Кадырова иск в Международный уголовный суд. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что в Чечне не преследуют геев, потому что их там нет.

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