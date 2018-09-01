Сделана съемка, как горбатые киты создают радугу

В группе Национального парка «Берегиня» выложена прекрасная съемка, как плывут три горбатых кита. Под видео поясняется: «После продолжительного глубоководного погружения горбачи некоторое время проводят около поверхности воды. При этом киты медленно и грациозно двигаются, делают серию заметных, со звенящим свистом, выдохов, а затем под большим углом, показывая хвостовые лопасти, погружаются на глубину в поисках корма».