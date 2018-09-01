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10:33 (мск), источник: Моя Планета

Сделана съемка, как горбатые киты создают радугу

В национальном парке «Берегиня» сейчас более 40 огромных млекопитающих.

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Источник: Unsplash

В группе Национального парка «Берегиня» выложена прекрасная съемка, как плывут три горбатых кита. Под видео поясняется: «После продолжительного глубоководного погружения горбачи некоторое время проводят около поверхности воды. При этом киты медленно и грациозно двигаются, делают серию заметных, со звенящим свистом, выдохов, а затем под большим углом, показывая хвостовые лопасти, погружаются на глубину в поисках корма».

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях участница группы написала: «Выдыхают радугу!» И, правда, выпускаемые китами брызги воды на солнце становятся, как радуга. Сейчас в парке можно наблюдать скопления до 40 горбатых китов в бухте Пэнкигнгэй в северо-западной части пролива Сенявина.

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Сделана съемка, как горбатые киты создают радугу
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