Сделана съемка, как горбатые киты создают радугу
В национальном парке «Берегиня» сейчас более 40 огромных млекопитающих.
В национальном парке «Берегиня» сейчас более 40 огромных млекопитающих.
В группе Национального парка «Берегиня» выложена прекрасная съемка, как плывут три горбатых кита. Под видео поясняется: «После продолжительного глубоководного погружения горбачи некоторое время проводят около поверхности воды. При этом киты медленно и грациозно двигаются, делают серию заметных, со звенящим свистом, выдохов, а затем под большим углом, показывая хвостовые лопасти, погружаются на глубину в поисках корма».
В комментариях участница группы написала: «Выдыхают радугу!» И, правда, выпускаемые китами брызги воды на солнце становятся, как радуга. Сейчас в парке можно наблюдать скопления до 40 горбатых китов в бухте Пэнкигнгэй в
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