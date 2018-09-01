Определены самые пьющие нации в мире

Источник: РИА "Новости"

В среднем по миру суточная норма потребления алкоголя составляет 0,73 порции для женщин и 1,7 для мужчин при условии, что одна порция равняется 100 мл красного вина, либо 280 мл пива, либо 30 мл крепких спиртных напитков.

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Согласно исследованию, самыми пьющими мужчинами в мире были признаны румыны — на родине Дракулы ими потребляется в среднем 8,2 алкогольных напитка в день. Далее следуют жители Португалии и Люксембурга (по 7,2 порции), а также Литвы и Украины (по 7). Граждане исламского Пакистана наименее склонны к употреблению алкоголя — на одного пакистанца в среднем приходится по 0,0007 алкогольных напитка в день.