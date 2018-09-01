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11:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Определены самые пьющие нации в мире

Около 2,4 млрд человек в мире (каждый третий) употребляют алкоголь — 1,5 млрд мужчин и 900 млн женщин. Такие данные приводятся в свежем исследовании The Global Burden of Disease Университета Вашингтона и Фонда Билла и Мелиссы Гейтс.

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Источник: РИА "Новости"

В среднем по миру суточная норма потребления алкоголя составляет 0,73 порции для женщин и 1,7 для мужчин при условии, что одна порция равняется 100 мл красного вина, либо 280 мл пива, либо 30 мл крепких спиртных напитков.

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Согласно исследованию, самыми пьющими мужчинами в мире были признаны румыны — на родине Дракулы ими потребляется в среднем 8,2 алкогольных напитка в день. Далее следуют жители Португалии и Люксембурга (по 7,2 порции), а также Литвы и Украины (по 7). Граждане исламского Пакистана наименее склонны к употреблению алкоголя — на одного пакистанца в среднем приходится по 0,0007 алкогольных напитка в день.

Самое же большое число порций алкоголя, выпиваемых женщинами, было зафиксировано на Украине (4,2 напитка в сутки), далее в рейтинге следуют Андорра, Люксембург и Белоруссия (по 3,4 порции), затем Швеция, Дания и Ирландия (по 3,1). Жительницы Исламской Республики Иран говорят «нет» алкоголю тверже остальных — в среднем на одну гражданку этой страны приходится 0,0003 алкогольного напитка в сутки. Отмечается, что в основу публикации легли данные 1282 исследований, посвященных употреблению алкоголя и рискам для здоровья в 195 странах.

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