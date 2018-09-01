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11:22 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Девушка потеряла ногу и занялась серфингом

Спортсменка многих вдохновляет своим примером.

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Два года назад американка Сара Диан попала в серьезную аварию. Водитель сбежал с места ДТП, бросив девушку умирать.

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Очнувшись в больнице, Сара увидела, что ей ампутировали ногу. Перед аварией девушка была полупрофессиональным серфингистом — она долгое время училась у лучших тренеров.

Сара не могла даже представить, что придется оставить любимое занятие. Она решила бороться изо всех сил, чтобы остаться в спорте.

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Через шесть месяцев после ДТП бывшая спортсменка переехала в Сан-Диего, где жили ее тетя и гавайские друзья. С их помощью она медленно снова научилась заниматься серфингом. Сначала — удерживаясь только на одной ноге, а затем — с помощью протеза. Это было не только неудобно, но и очень больно. Оказалось, что протез для ходьбы не подходит для серфинга. Для спорта Саре понадобился еще один — укороченный.

Уже через восемь месяцев после операции Сара отправилась на чемпионат мира в Калифорнии. Участие в нем показало, что девушке предстоит еще очень много работы, но она не собирается сдаваться.

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Авария изменила ее жизнь, признается спортсменка. Сара полностью бросила пить. Девушка начала встречаться с другими людьми, пострадавшими в результате ДТП или несчастного случая, чтобы вдохновлять их на полноценную жизнь.

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