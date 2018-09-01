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13:21 (мск), источник: РИА Новости

В Стокгольме робот стал сотрудником компании-туроператора

В шведском отделении крупной туроператорской компании приняли в штат полугуманоидного робота, сообщает АТОР.

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Источник: AP 2018

Новый сотрудник — робот Pepper — распознает окружающих и реагирует на эмоции людей. Вместо ног у него — система из небольших колесиков. На груди закреплен 10-дюймовый планшет для отображения информации или взаимодействия с человеком.

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Модель понимает речь — его память содержит около 4 500 слов. Он может разговаривать, танцевать, поддерживает беседу и выполняет простые поручения.

Опыт использования роботов уже был в круизном и отельном бизнесе, но в офисе туроператора такая техника появляется впервые.

По словам директора по персоналу компании Элке Эллера, как и у любого другого сотрудника у робота будет личная учетная запись и ежедневные персональные обязанности.

В ближайшие месяцы он начнет работать под руководством опытного наставника: после прохождения стажировки Pepper станет помогать в работе с клиентами и партнерами фирмы.

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