В Стокгольме робот стал сотрудником компании-туроператора

Источник: AP 2018

Новый сотрудник — робот Pepper — распознает окружающих и реагирует на эмоции людей. Вместо ног у него — система из небольших колесиков. На груди закреплен 10-дюймовый планшет для отображения информации или взаимодействия с человеком.

Модель понимает речь — его память содержит около 4 500 слов. Он может разговаривать, танцевать, поддерживает беседу и выполняет простые поручения.

Опыт использования роботов уже был в круизном и отельном бизнесе, но в офисе туроператора такая техника появляется впервые.

По словам директора по персоналу компании Элке Эллера, как и у любого другого сотрудника у робота будет личная учетная запись и ежедневные персональные обязанности.