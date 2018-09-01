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17:00 (мск), источник: Новости Mail.Ru

На свадебном платье поместились 50 бокалов шампанского

Кузнец изготовил специальный каркас.

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Невеста из Великобритании, 38-летняя Келли Макмиллан в день своей свадьбы надела платье, на котором поместились сразу 50 бокалов просекко.

Удерживала бокалы специальная рама, изготовленная кузнецом из Эдинбурга Дэвидом Райтом. На четырех металлических обручах он установил специальные держатели. Весит такой «поднос» 30 кг, он выкован вручную. Кузнец преподнес Келли раму в качестве свадебного подарка.

С таким каркасом невеста не могла не только танцевать, но и прогуляться. Но сзади у рамы есть отверстие, через которое из нее можно «выходить».

«Это фантастика. И гораздо интереснее, чем просто поставить стол со шампанским», — прокомментировала Келли.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пока гости подходили, чтобы взять себе бокал, они разговаривали с невестой, и это было самым ценным во всем торжестве, говорят Келли и ее жених.

Невеста предложила платье в аренду всем желающим.

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