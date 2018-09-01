Путин поздравил российских школьников, их родителей и учителей с Днем знаний

Источник: AP 2018

СОЧИ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских школьников с Днем знаний. Особые теплые слова он адресовал российским первоклассникам.

«Сегодня 1 сентября. Так случилось, что это выходной день, суббота, и во многих школах занятия начинаются только 3 сентября. Тем не менее, мы отмечаем всегда 1 сентября как День знаний, как праздник, — сказал глава государства, обращаясь к воспитанником сочинского детского центра “Сириус”. — Я от души с этим праздником, с Днем знаний, поздравляю и вас, и всех учащихся нашей огромной страны».

Глава государства адресовал свое поздравление всем преподавателям и родителям. Путин подчеркнул, что этот день является особенным для первоклассников. «Для них это вообще новая страница в жизни начинается, они приходят знакомиться с новыми друзьями, со своими учителями, с преподавателями, — сказал президент. — И, что самое главное, они встают на тропу знаний». Путин шутя подчеркнул, что это — «не тропа войны, а тропа дружбы и знаний».

Президент сделал акцент на том, что в новом учебном году в школы по всей стране в первый класс пошли 1,8 млн детей. Он напомнил, что за последние несколько лет было построено несколько сотен новых школ, открывших двери для 300 тыс. учеников, которые получили возможность пользоваться передовыми технологиями, осваивать предметы на современном уровне, а следовательно, добиваться больших результатов в будущей карьере и наращивать свой потенциал для предстоящего жизненного успеха.