Путин назвал контрактную систему генеральным путем развития российской армии

Источник: РИА "Новости"

«В вооруженных силах есть план увеличения контингента военнослужащих, которые служат не по призыву, а на контрактной основе», — сообщил президент в ходе общения с победителями международных олимпиад.

Путин назвал «генеральным путем развития армии» движение в сторону контрактной системы и пообещал, что эта работа будет продолжена.

Президент рассказал, что согласно первоначальной идее планировалось создать целиком контрактную армию, однако впоследствии был учтен опыт многих стран мира, где сохраняется призыв.

Но в вооруженных сила есть план увеличения контингента военнослужащих, которые служат не по призыву, а на контрактной основе. Владимир Путин президент РФ

Путин пояснил, что это связано не просто с пожеланиями самих молодых людей, а с необходимостью обслуживания современной техники.