«Медведя отгонял хлопками». Три недели в лесу без еды, воды и оружия

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Когда Сергей Голубятников появился на пороге дома, его ноги были покрыты ранами, он похудел на двадцать килограммов. Спасатели предупреждают: в грибной сезон в лесах ежедневно теряется больше ста человек. РИА Новости поговорило с теми, кто смог выбраться из передряги спустя продолжительное время.

«Слизывал с листьев росу»

Девятого июля этого года учитель труда Сергей Голубятников вместе с приятелем отправились порыбачить в Вологодскую область на речку Ратца. Во время сплава напарник Сергея свалился в воду и промок. Решили причалить к берегу рядом с рыбацкой избушкой, обсохнуть.

«Когда мы уже зашли в помещение, выяснилось, что друг забыл в лодке сигареты. Попросил меня сбегать и забрать их. Вроде бы и избушка стояла недалеко от берега, да и в лесу я хорошо ориентируюсь, — уверяет Голубятников. — Но в тумане найти обратный путь оказалось непросто. Несколько часов я кружил, как мне казалось, около дома, а в итоге ушел совсем в другую сторону и заблудился в местных болотах».

Сергей вспоминает: когда начало темнеть, его охватила паника. Он стал изо всех сил кричать, звать на помощь. Ведь с собой у рыбака не было даже зажигалки и перочинного ножа.

«Одет я был достаточно легко: в камуфлированный охотничий костюм, под ним рубашка, на ногах — резиновые сапоги, — описывает Голубятников. — В кармане нащупал мобильный телефон, но он был совершенно бесполезен, так как накануне сел аккумулятор. Единственная вещь, которая мне помогла продержаться, — крем от насекомых, который я обнаружил в кармане».

Еще несколько часов Сергей плутал по болотам, утопая по колено в вязкой жиже. Когда стемнело окончательно, понял, что придется устраиваться на ночлег. «Наломал елового лапника, нашел более-менее сухое место на возвышенности под елкой. Часть веток уложил в качестве подстилки, оставшимися накрылся. Так я и спал следующие 24 ночи», — говорит рыбак.

Сергей прекрасно знал, сколько времени плутал в вологодских лесах, — делал зарубки на корпусе мобильного телефона. Довольно быстро понял — в такой глуши его вряд ли найдут, надеяться нужно только на свои силы. Тогда он разработал план возвращения домой.

Я знал, что в 1970-х эти болота собирались осушать, для чего прорыли мелиоративные канавы, — уточняет Сергей. — Они вели к реке, а по ее руслу можно выйти к деревне. Так в итоге и случилось. Только путь этот занял у меня почти месяц. Сергей Голубятников

Все это время Голубятников питался одними ягодами — дни стояли засушливые, грибов в лесу не было. Однажды он попробовал поесть почки, но они оказались горькими. В другой раз на болоте нашел похожую на щавель траву, однако хватило ее только на один «обед».

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«Бывало, что я выходил на сухие участки, где по два дня не мог найти воду. Тогда слизывал росу с листьев. Также спасали ягоды: положил две-три штуки в рот, прожевал их — и уже не так сушит», — говорит Голубятников.

Чернику и морошку Сергей собирал впрок в целлофановую обертку от сигаретной пачки. Оболочку от второй приспособил в качестве стаканчика — зачерпывал им воду. В один из первых дней попробовал разжечь костер трением палочек друг о друга. Но так и не высек искру. Не получилось также зажечь бересту с помощью стекла в очках.

Рыбак утверждает: даже когда прошло две недели, паники не было.

Все меня спрашивают, о чем я думал, пока блуждал по лесу. Почему-то многим кажется, что человек в такой ситуации может мечтать о домашней еде, горячей ванне. Однако я не думал ни о чем, кроме насущных нужд: как бы не потерять ориентир, где наломать лапник и нарвать мох, чтобы обработать ноги. Все было подчинено выживанию, даже страха не было. Сергей Голубятников

За 24 дня блужданий Сергей до крови стер ноги, из-за отсутствия должной гигиены раны начали гноиться: «Каждое утро у меня начиналось с обработки ран. Протирал ноги молодым мхом, который обладает антисептическими свойствами. Иногда еще обрабатывал ступни кремом от комаров. Щипало жутко, но раны немного подсыхали. Потом набивал в сапоги папоротник — чтобы они не терли ноги. Получались такие природные портянки, которые позволяли мне идти весь день».

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Однажды Голубятников набрел на черничную поляну. Впрочем, выяснилось, что на ягоды претендует еще один гурман — медведь. «Его я увидел метрах в трехстах. Направлялся зверь как раз к этой поляне. Уходить мне было некуда — позади болота или густой лес, по которому от медведя явно не убежишь. У меня был один вариант — отпугнуть его. И я начал кричать, хлопать в ладоши, бить палкой по деревьям. В итоге медведь развернулся. Правда, на следующий день он все же пришел на поляну и съел все ягоды до одной. Я остался без обеда», — горько шутит Голубятников.

В итоге на двадцать первый день, двигаясь вдоль русла реки, он вышел к заброшенной рыбацкой деревне. А еще через два с половиной дня оказался в своем населенном пункте.

«Дома я был 2 августа. Все эти дни моя жена, соседи, спасатели не прекращали поиски. Но никто даже предположить не мог, что я забрел в такую глушь», — говорит Сергей.

За эти дни он похудел на 20 килограммов, из-за употребления болотной воды посадил почки, израненные ноги не зажили до сих пор. «Но леса я не стал бояться, просто теперь от стоянки без компаса не отойду. Да и аллергии на ягоды у меня не появилось. Жена собрала смородину, так я ее с удовольствием ел», — замечает Голубятников.

«В последние дни могла только ползать «

Шестидесятилетняя Любовь Угрюмова из деревни Межовка Кыштовского района Новосибирской области тоже не предполагала застрять в лесу надолго. Думала — нарежет рыжиков и сразу домой. В лес она зашла утром 1 августа. А 8 августа ее почти без сил нашли мужики из соседнего района.

Что потерялась, я поняла только через сутки. А до этого все пыталась выйти на ту самую дорожку, по которой ходила за грибами десять лет подряд.

С собой у нее было только семилитровое ведро и перочинный нож. Ни спичек, ни еды она не захватила. «Все это время питалась ягодами, благо в лесу их в избытке. А вот с водой была напряженка — за два дня я не смогла найти ни одного ручья. Что делала? Собирала росу в ведро, — поясняет женщина. — Это ужасно кропотливый процесс, за несколько часов можно насобирать на один глоток. Иногда, не выдержав, начинала облизывать листья. Но лишь сбивала капли резкими движениями».

Первые дни Любовь Петровна звала на помощь. Потом голос сел. Тогда она нашла палку и, пока шла, била ею по дну ведра. Честно признается: через несколько дней окончательно отчаялась. «Понимала, что домой уже не вернусь. Но от обезвоживания даже не было слез, чтобы заплакать», — говорит пенсионерка.

Ночи в августе в Новосибирской области уже холодные.

Угрюмова знала: если заснет на холоде, может наутро и не проснуться.

Поэтому ложилась спать она с первыми лучами солнца.

«Два-три часа подремлю — и снова в путь. Однажды проснулась и поняла, что идти не могу. Тогда поползла по лесу. Потом даже ползти не могла. И вдруг услышала будто шум тракторов. Подумала, что это галлюцинации. Ведь до этого я также слышала в лесу словно шепот людей. Я бежала в ту сторону, но никого не было», — рассказывает Угрюмова.

Однако в этот раз Любовь Петровна услышала реальные звуки. В лесу велась заготовка дров, собралось много людей. «Я начала кричать что есть мочи. И минут через пятнадцать ко мне подбежали парни из соседнего района. На тот момент я даже ползти не могла», — вспоминает она.

Хотя прошло уже два года, в лес пенсионерка больше не ходит — за грибами отправляет сына.

Урок выживания для трехлетней Карины

В конце августа новость о найденной в ямальской тундре 15-летней Свете Евай облетела все СМИ. Девушка решила сходить в гости к брату на соседнее стойбище, до которого было всего-то шесть километров, но заблудилась. Домой вернулась спустя две недели. Первые несколько дней Света спала прямо на сырой земле. А потом вышла к нартам с теплыми вещами, которые оставила в тундре ее семья. В них девочка и провела еще полторы недели в ожидании родных или спасателей. Питалась ягодами и похудела на десять килограммов.

Однако Света — не самый маленький ребенок, выживший в диких условиях. В июне прошлого года 500 спасателей и волонтеров искали в тайге в Свердловской области четырехлетнего Диму Пескова. Мальчик вместе с родителями приехал на рыбалку и затерялся. Нашли его на пятые сутки. Ребенок был настолько истощен и напуган, что даже говорить не мог — только мычал. Потом он рассказал врачам: «Было очень страшно и голодно. Но я ел травку, ягодки».

Почти ровеснице Димы, Карине Чикитовой из Якутии, досталось еще больше — девочка в свои три года и девять месяцев 12 дней блуждала по тайге.

Участники поисков потом рассказывали журналистам, что температура в те дни ночью опускалась до нуля: «Мы, здоровые мужики, просыпались от того, что дрожим. И это притом, что спали мы в спальниках. Как могла выжить без теплой одежды и одеял трехлетняя девочка, непонятно».

Надежда найти Карину живой окончательно развеялась, когда в зоне поисков спасатели увидели медведя. Но на двенадцатый день на болоте они сначала обнаружили крошечные следы ребенка, а потом и саму Карину. Она лежала в зарослях болотной травы.

Памятник 4-летней Карине Чикитовой, выжившей в тайге, установленный в Якутске.

Спасатели считают, что от переохлаждения ребенка спас пес, который увязался за Кариной и все эти дни был рядом с девочкой.