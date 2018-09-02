Медведь обнаружил новой способ развлечься и оккупировал гамак

Кадры с отдыхающим хищником выложила на YouTube пользователь Michelle Baber. Судя по возгласам автора видео, мишка уже не в первый раз пользуется ее гамаком.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xs68qwbjFY8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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21 августа сообщалось, что черный медведь забрался в дом к пожилой жительнице американского штата Нью-Гемпшир. Когда женщина наткнулась на животное, оно ударило ее лапой по лицу. В результате пострадавшая потеряла глаз и получила другие травмы.