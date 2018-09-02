Медведь обнаружил новой способ развлечься и оккупировал гамак
В Северной Каролине (США) черного медведя застукали за необычным времяпрепровождением — косолапый разлегся в гамаке и умиротворенно качался.
В Северной Каролине (США) черного медведя застукали за необычным времяпрепровождением — косолапый разлегся в гамаке и умиротворенно качался.
Кадры с отдыхающим хищником выложила на YouTube пользователь Michelle Baber. Судя по возгласам автора видео, мишка уже не в первый раз пользуется ее гамаком.
21 августа сообщалось, что черный медведь забрался в дом к пожилой жительнице американского штата
12 июля черный медведь в штате Джорджия забрался в автомобиль и съел обед, который водитель оставила на сиденье. Животное игнорировало любые попытки напугать его, включая рев автомобильной сигнализации. Через