Индийские фермеры станцевали в грязи ради челленджа
Видео, на котором танцуют парни, стало вирусным.
Видео, на котором танцуют парни, стало вирусным.
Два фермера из Индии станцевали в заболоченном рисовом поле рядом с волами ради челленджа «Кики».
Челлендж стартовал в социальных сетях в прошлом месяце после выхода песни In My Feelings канадского рэпера Дрейка. Герой песни страдает от неразделенной любви и спрашивает: «Кики, ты меня любишь?». Пользователи соцсетей стали делиться своими видео, в которых копировали движения танца из видеоклипа.
Парни из Индии мастерски исполнили танец, причем посреди рисового поля, измазавшись в грязи. 40-секундный ролик собрал миллионы просмотров.
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