Индийские фермеры станцевали в грязи ради челленджа

Два фермера из Индии станцевали в заболоченном рисовом поле рядом с волами ради челленджа «Кики».

Челлендж стартовал в социальных сетях в прошлом месяце после выхода песни In My Feelings канадского рэпера Дрейка. Герой песни страдает от неразделенной любви и спрашивает: «Кики, ты меня любишь?». Пользователи соцсетей стали делиться своими видео, в которых копировали движения танца из видеоклипа.