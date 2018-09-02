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12:40 (мск), источник: РИА Новости

NASA показало необычный облачный пейзаж на Юпитере

NASA опубликовало фотографию необычных облаков сложной формы в Северном умеренном поясе Юпитера.

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Источник: NASA

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Кадр был сделан с помощью космического корабля Juno, который находился в 11 350 километрах от верхних слоев облаков.

Такой замысловатый пейзаж создается за счет того, что закрученные ярко-белые облачные скопления находятся выше других облачных слоев и отбрасывают на них тени.

Ученые отмечают, что такие явления помогают определять расстояние между разными уровнями атмосферы Юпитера, а также их состав и происхождение.

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