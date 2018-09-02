NASA показало необычный облачный пейзаж на Юпитере
NASA опубликовало фотографию необычных облаков сложной формы в Северном умеренном поясе Юпитера.
NASA опубликовало фотографию необычных облаков сложной формы в Северном умеренном поясе Юпитера.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Кадр был сделан с помощью космического корабля Juno, который находился в 11 350 километрах от верхних слоев облаков.
Такой замысловатый пейзаж создается за счет того, что закрученные
Ученые отмечают, что такие явления помогают определять расстояние между разными уровнями атмосферы Юпитера, а также их состав и происхождение.