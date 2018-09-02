NASA показало необычный облачный пейзаж на Юпитере

Источник: NASA

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Кадр был сделан с помощью космического корабля Juno, который находился в 11 350 километрах от верхних слоев облаков.

Такой замысловатый пейзаж создается за счет того, что закрученные ярко-белые облачные скопления находятся выше других облачных слоев и отбрасывают на них тени.