Широкие отношения
Как информационные технологии меняли институт брака.
Как информационные технологии меняли институт брака.
Гигантская индустрия
Эксперты, говоря о том, как сильно интернет изменил картину мира, обязательно упоминают новые особенности построения личных отношений — как люди находят себе партнеров.
Еще в 1990-е годы такой способ найти себе пару считался странноватым. А сейчас треть браков в США заключается в результате знакомства в интернете, и такой метод быстро догоняет знакомства в офлайне — то, что американцы называют «друг моего друга» (скажем,
В физическом мире люди сходятся, используя некие сети семей, коллег, друзей, а также точки общепита. Однако подобным образом можно найти несколько десятков потенциальных партнеров, тогда как через интернет — тысячи. Можно даже сказать, что
К слову, в 1940 году в США в этих заведениях впервые встретились 10% пар, в 1970 году — 20%, после чего доля не росла. Интернет начал догонять конкурентов в 2000 году — 10%. И догнал в 2010-м — 20%. Затем показатели общепита стали стремительно падать, а интернета — столь же быстро расти.
Обороты глобального бизнеса
Проблемой
Здесь, правда, следует учитывать специфическую демографическую ситуацию в стране. Политика «одна семья — один ребенок» вкупе с распространением УЗИ привели к тому, что китайские женщины вспомнили о традиции, по которой появление девочки в семье
Однако в целом знакомства через интернет можно считать удачной затеей в общественном смысле.
Стоит сказать, что в США до массового распространения интернета процент разводов быстро рос, а теперь быстро падает.
Другой плюс — интернет позволяет преодолевать традиционные барьеры в знакомствах.
Критики, однако, отмечают, что растущая практика
На профильном рынке наблюдается заметная концентрация: преимущество, понятно, имеют крупные ресурсы с большими базами данных, предоставленных желающими познакомиться.
В связи с чем комментаторы ждут знаменательных событий: ожидается, что на этот рынок выйдет Facebooк с его 2,2 млрд пользователей.
Романтика личных отношений раньше была естественным образом распределена по тысячам баров, церквей, офисов. А сейчас все идет к тому, что полем для нее будут несколько
Не терять лица
С точки зрения мотивации классическим можно считать объявление, напечатанное в Лондоне в июле 1695 года: «Джентльмен 30 лет от роду с хорошим поместьем, хотел бы найти достойную даму, имеющую состояние в 3 тысячи фунтов или около того». Издание, опубликовавшее объявление, называлось «Collеction for the Improvement of Husbandry and Trade». Лучше не придумаешь. И тема знакомства, то есть романтики, отражена, и тема торговли.
Вспоминается советский фильм «Мечта» 1940 года, который живописует ужасы жизни в панской Польше. Там владелица гостиницы Роза Макагон (роль Фаины Раневской) учит девушку, как составить газетное объявление о намерении выйти замуж — неважно, за старого или уродливого, главное, чтобы человек был при деньгах. «Но ведь так не пишут!» — противится девушка. «Правильно, девочка, так не пишут. Но так думают», — отвечает Роза.
Не будет преувеличением сказать, что брачные объявления сильно помогли газетному бизнесу на этапе становления, ведь они были платными. И столетиями являлись важной его частью. Сейчас они перекочевали в интернет — с огромным успехом. В США через газетные объявления заключался всего 1% браков. А посредством интернета — неизмеримо больше.
В XX веке на Западе в сфере личной жизни снизилось значение фактора места проживания. В маленьком населенном пункте у молодых людей выбор для романтических свиданий был невелик. Есть мнение, что важнейшую роль сыграл здесь велосипед, ставший частью обихода: сел и доехал до соседнего поселка.
Стоит упомянуть и миграцию населения в большие города. Но возникла проблема — в городе легко ошибиться с близкими отношениями, в отличие от родной деревни, где ты всех знаешь. Как понять, чем именно они чреваты?
И только в 1995 году проблема была решена. Корпорация Netscape придумала и вывела на рынок
Разумеется, динамика перехода сферы знакомств в онлайн разнится от страны к стране.
Но распространение интернета радикально увеличило здесь вес личного выбора. Некоторые аналитики увязывают с этим прошлогодний бум IPO в индийском секторе высоких технологий: началось все с того, что компания matrimony.com провела размещение акций на $70 млн.
У Китая свои проблемы. По словам Ю Вана, одного из руководителей службы
Если ты подойдешь к
кому-нибудь,кого не знаешь, и начнешь флиртовать, тебя сочтут отвратительным негодяем. А в Tantan ты не подставляешься, нет риска, что тебе откажут, и ты не потеряешь лица, что для китайца самое страшное.
Закат романтики
В обществах, где позволяется самостоятельно выбирать партнера, схема личных отношений примерно одинакова. Раньше заключение брака обычно предваряли этапы ухаживания, свиданий и помолвки с определенной степенью близости и уровнем взаимных обязательств.
Однако в 1960-х годах эта довольно четкая картина несколько размылась. Например, ранние добрачные стадии стали допускать наличие сексуальных отношений. Исследования показали, что три четверти молодых людей в США к 19 годам имеют такой опыт. Кроме того, современный порядок жизни не только допускает, но даже предполагает совместное проживание с сексуальными отношениями вне брака.
Заметим, что английский писатель Уильям Годвин (1756−1836) отмечал в одной из своих работ: «Сожительство является совершенно очевидным злом. Для взаимопонимания необходимо, чтобы интеллектуальные упражнения людей были изолированы друг от друга, следует избегать смешения мнений.
Сожительство лишает человека привычки к самостоятельности в поступках и суждениях. Совершенно абсурдно добиваться, чтобы намерения и желания двух разных людей совпадали, заставлять их действовать сообща означает лишить их ощущения счастья.
И этого не будет, пока существует разница в привычках и предпочтениях. Никакой человек не может быть весел и добр постоянно, и будет лучше, чтобы его раздражение обращалось на него самого. Между тем чувство уязвленной гордости при совместном проживании с другим человеком только усиливает это раздражение. Это, конечно, касается и брака. В наши дни ожидается, что молодые беззаботные и романтичные люди разных полов, встретившись, увидятся несколько раз в обстоятельствах, которые побуждают к ошибкам, а потом поклянутся друг другу в вечной верности. И каков будет результат? Неизбежное разочарование.
В целом люди
Однако в США в 1990-е годы критерии, по которым строятся личные отношения, несколько изменились. Многие ставят во главу угла индивидуальные достижения: например, ищут партнера с сопоставимым уровнем образования. В то же время резко уменьшилось значение таких факторов, как религия или принадлежность к определенному социальному классу.
Однако фактор расы
К слову, Верховный суд страны признал неконституционными законы некоторых штатов о запрете межрасовых браков лишь в 1960-е годы.
Несмотря на торжество новых технологий знакомств, можно сказать, что в области личных отношений мало что изменилось — в том смысле, что люди все так же пытаются найти себе пару, имея в виду определенные характеристики, и все так же желают свести к минимуму риск неудачи. Цифровой мир предлагает здесь поистине сказочные возможности. С другой стороны, в этой сфере совсем не остается места для все еще традиционной романтики с характерной весомой степенью того самого риска.
СЕРГЕЙ МИНАЕВ.