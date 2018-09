Широкие отношения

С точки зрения мотивации классическим можно считать объявление, напечатанное в Лондоне в июле 1695 года: «Джентльмен 30 лет от роду с хорошим поместьем, хотел бы найти достойную даму, имеющую состояние в 3 тысячи фунтов или около того». Издание, опубликовавшее объявление, называлось «Collеction for the Improvement of Husbandry and Trade». Лучше не придумаешь. И тема знакомства, то есть романтики, отражена, и тема торговли.