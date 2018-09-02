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12:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Широкие отношения

Как информационные технологии меняли институт брака.

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Гигантская индустрия интернет-знакомств готова к новым впечатляющим свершениям — они связываются с ожидаемым выходом на этот рынок больших социальных сетей. По сути люди по-прежнему пытаются обрести личное счастье, избежав на этом пути ошибок. Цифровые технологии им здорово помогают, параллельно обеспечивая успешную монетизацию романтики.

Эксперты, говоря о том, как сильно интернет изменил картину мира, обязательно упоминают новые особенности построения личных отношений — как люди находят себе партнеров.

Показатели приводятся впечатляющие — в мире каждый месяц 200 млн человек используют сервисы, так сказать, цифровых свиданий.
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Еще в 1990-е годы такой способ найти себе пару считался странноватым. А сейчас треть браков в США заключается в результате знакомства в интернете, и такой метод быстро догоняет знакомства в офлайне — то, что американцы называют «друг моего друга» (скажем, кто-то представляет девушке своего приятеля: «знакомьтесь, это Джон, он бизнесмен»).

В физическом мире люди сходятся, используя некие сети семей, коллег, друзей, а также точки общепита. Однако подобным образом можно найти несколько десятков потенциальных партнеров, тогда как через интернет — тысячи. Можно даже сказать, что интернет-знакомства нанесли тяжелый удар по барам и ресторанам.

К слову, в 1940 году в США в этих заведениях впервые встретились 10% пар, в 1970 году — 20%, после чего доля не росла. Интернет начал догонять конкурентов в 2000 году — 10%. И догнал в 2010-м — 20%. Затем показатели общепита стали стремительно падать, а интернета — столь же быстро расти.

Обороты глобального бизнеса интернет-знакомств очень велики — $4,6 млрд.

Match Group, которая владеет компанией Tinder (у нее 3,8 млн платных подписчиков — безусловное лидерство в Америке), получила в прошлом году доход $1,3 млрд.
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Проблемой интернет-знакомств при всей их массовости является то, что многие запросы остаются без внимания. Китайский профильный сервис Tаntan отмечает, что мужчины проявляют интерес к 60% женщин, представленных в интернете в качестве потенциального партнера, а женщины — только к 6% мужчин.

Здесь, правда, следует учитывать специфическую демографическую ситуацию в стране. Политика «одна семья — один ребенок» вкупе с распространением УЗИ привели к тому, что китайские женщины вспомнили о традиции, по которой появление девочки в семье вообще-то нежелательно. Беременная китаянка, выяснив, что ждет девочку, отправлялась делать аборт — добивалась, чтобы единственным ребенком все-таки стал мальчик. И в настоящий момент в стране налицо гигантский перекос: мужчин брачного возраста намного больше, чем женщин. Естественно, последние чрезвычайно разборчивы.

Однако в целом знакомства через интернет можно считать удачной затеей в общественном смысле.

В США социологи выяснили, что браки, заключенные в результате таких знакомств, более долговечны и подобные пары более счастливы.

Стоит сказать, что в США до массового распространения интернета процент разводов быстро рос, а теперь быстро падает.

Другой плюс — интернет позволяет преодолевать традиционные барьеры в знакомствах.

Резко увеличилось число браков, заключаемых представителями разных рас.
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Критики, однако, отмечают, что растущая практика интернет-знакомств усиливает финансовое расслоение в обществе. Технологии упрощают поиск партнера в случаях, когда главным критерием является схожий уровень доходов. Так или иначе, для обычных брачных контор настали не лучшие времена. Коли есть возможность самостоятельно найти себе идеальную пару в интернете, логично заплатить тому, кто эту возможность предоставляет, — сервису знакомств через интернет.

На профильном рынке наблюдается заметная концентрация: преимущество, понятно, имеют крупные ресурсы с большими базами данных, предоставленных желающими познакомиться.

В связи с чем комментаторы ждут знаменательных событий: ожидается, что на этот рынок выйдет Facebooк с его 2,2 млрд пользователей.

Романтика личных отношений раньше была естественным образом распределена по тысячам баров, церквей, офисов. А сейчас все идет к тому, что полем для нее будут несколько интернет-ресурсов.

И некоторые аналитики уже опасаются, что в авторитарных государствах эта сфера попадет под тотальный контроль властей.

Не терять лица

С точки зрения мотивации классическим можно считать объявление, напечатанное в Лондоне в июле 1695 года: «Джентльмен 30 лет от роду с хорошим поместьем, хотел бы найти достойную даму, имеющую состояние в 3 тысячи фунтов или около того». Издание, опубликовавшее объявление, называлось «Collеction for the Improvement of Husbandry and Trade». Лучше не придумаешь. И тема знакомства, то есть романтики, отражена, и тема торговли.

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Вспоминается советский фильм «Мечта» 1940 года, который живописует ужасы жизни в панской Польше. Там владелица гостиницы Роза Макагон (роль Фаины Раневской) учит девушку, как составить газетное объявление о намерении выйти замуж — неважно, за старого или уродливого, главное, чтобы человек был при деньгах. «Но ведь так не пишут!» — противится девушка. «Правильно, девочка, так не пишут. Но так думают», — отвечает Роза.

Не будет преувеличением сказать, что брачные объявления сильно помогли газетному бизнесу на этапе становления, ведь они были платными. И столетиями являлись важной его частью. Сейчас они перекочевали в интернет — с огромным успехом. В США через газетные объявления заключался всего 1% браков. А посредством интернета — неизмеримо больше.

В XX веке на Западе в сфере личной жизни снизилось значение фактора места проживания. В маленьком населенном пункте у молодых людей выбор для романтических свиданий был невелик. Есть мнение, что важнейшую роль сыграл здесь велосипед, ставший частью обихода: сел и доехал до соседнего поселка.

Стоит упомянуть и миграцию населения в большие города. Но возникла проблема — в городе легко ошибиться с близкими отношениями, в отличие от родной деревни, где ты всех знаешь. Как понять, чем именно они чреваты?

И только в 1995 году проблема была решена. Корпорация Netscape придумала и вывела на рынок интернет-браузер, ставший массовым. А ресурс match.com предложил способ ответить на вопросы, связанные с налаживанием близких отношений.

Разумеется, динамика перехода сферы знакомств в онлайн разнится от страны к стране.

США, например, здесь безусловный лидер, а Германия в числе отстающих. Отдельный случай — Индия, где в вопросах близких отношений определяющую роль традиционно играла принадлежность к той или иной религии или касте.

Но распространение интернета радикально увеличило здесь вес личного выбора. Некоторые аналитики увязывают с этим прошлогодний бум IPO в индийском секторе высоких технологий: началось все с того, что компания matrimony.com провела размещение акций на $70 млн.

У Китая свои проблемы. По словам Ю Вана, одного из руководителей службы интернет-знакомств Tantan, в стране полностью отсутствует культура офлайн свиданий.

Если ты подойдешь к кому-нибудь, кого не знаешь, и начнешь флиртовать, тебя сочтут отвратительным негодяем. А в Tantan ты не подставляешься, нет риска, что тебе откажут, и ты не потеряешь лица, что для китайца самое страшное.
Ю Ван
представитель службы интернет-знакомств Tantan

Закат романтики

В обществах, где позволяется самостоятельно выбирать партнера, схема личных отношений примерно одинакова. Раньше заключение брака обычно предваряли этапы ухаживания, свиданий и помолвки с определенной степенью близости и уровнем взаимных обязательств.

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Однако в 1960-х годах эта довольно четкая картина несколько размылась. Например, ранние добрачные стадии стали допускать наличие сексуальных отношений. Исследования показали, что три четверти молодых людей в США к 19 годам имеют такой опыт. Кроме того, современный порядок жизни не только допускает, но даже предполагает совместное проживание с сексуальными отношениями вне брака.

Заметим, что английский писатель Уильям Годвин (1756−1836) отмечал в одной из своих работ: «Сожительство является совершенно очевидным злом. Для взаимопонимания необходимо, чтобы интеллектуальные упражнения людей были изолированы друг от друга, следует избегать смешения мнений.

Сожительство лишает человека привычки к самостоятельности в поступках и суждениях. Совершенно абсурдно добиваться, чтобы намерения и желания двух разных людей совпадали, заставлять их действовать сообща означает лишить их ощущения счастья.

И этого не будет, пока существует разница в привычках и предпочтениях. Никакой человек не может быть весел и добр постоянно, и будет лучше, чтобы его раздражение обращалось на него самого. Между тем чувство уязвленной гордости при совместном проживании с другим человеком только усиливает это раздражение. Это, конечно, касается и брака. В наши дни ожидается, что молодые беззаботные и романтичные люди разных полов, встретившись, увидятся несколько раз в обстоятельствах, которые побуждают к ошибкам, а потом поклянутся друг другу в вечной верности. И каков будет результат? Неизбежное разочарование.

В беднейших слоях населения сожительство распространено с давних времен, но только с 1960-х годов оно стало обычным явлением среди молодых образованных людей, принадлежащих к среднему классу.
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В целом люди по-прежнему предпочитают ходить на свидания и жениться на тех, с кем имеют некоторые общие характеристики: это прежде всего этническая принадлежность, религия, уровень достатка, возраст, социальный статус родителей.

Однако в США в 1990-е годы критерии, по которым строятся личные отношения, несколько изменились. Многие ставят во главу угла индивидуальные достижения: например, ищут партнера с сопоставимым уровнем образования. В то же время резко уменьшилось значение таких факторов, как религия или принадлежность к определенному социальному классу.

Однако фактор расы по-прежнему силен — доля смешанных браков афроамериканцев и белых в США меньше 1%.

К слову, Верховный суд страны признал неконституционными законы некоторых штатов о запрете межрасовых браков лишь в 1960-е годы.

Несмотря на торжество новых технологий знакомств, можно сказать, что в области личных отношений мало что изменилось — в том смысле, что люди все так же пытаются найти себе пару, имея в виду определенные характеристики, и все так же желают свести к минимуму риск неудачи. Цифровой мир предлагает здесь поистине сказочные возможности. С другой стороны, в этой сфере совсем не остается места для все еще традиционной романтики с характерной весомой степенью того самого риска.

СЕРГЕЙ МИНАЕВ.

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