Туристов оштрафовали на €900 за украденные с пляжей Сардинии камни

Полиция задержала туристов из Рима в порту Ольбии на борту парома, отправляющегося в Чивитавеккья, 30 августа. Пакеты с похищенными камнями были спрятаны между сиденьями автомобиля.

Изъятое передали в Морское управление для возврата на пляжи, а супругов оштрафовали на €900.