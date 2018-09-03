В Египте обнаружили остатки деревни дофараоновой эпохи

Как сообщает пресс-служба министерства по делам древностей Египта, важность этого открытия объясняется тем, что эти находки, которые относятся к эпохе неолита, ранее не встречались на этой территории. Единственным найденным поселением этой эпохи является город Саис.

«Находка позволяет археологам изучить доисторические общины, обитавшие в дельте Нила до начала правления первой династии фараонов (IV тысячелетие до нашей эры. — iz.ru)», — отметил глава сектора древнеегипетских памятников Айман Ашмави.

По его словам, на месте древнего поселения сохранились остатки стен зданий и хранилищ зерна, осколки сосудов, кости домашних животных, что свидетельствует о том, что древние египтяне знали основы сельского хозяйства.

В июле археологи обнаружили в египетском городе Александрия черный саркофаг с тремя мумиями. Там же нашли фрагмент статуи мужчины из мрамора и некоторые другие артефакты.