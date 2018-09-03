Чтобы помнили
Минобороны восстановит более 10 тыс.
Минобороны восстановит более 10 тыс.
За шесть лет будет отремонтировано 10 тыс.
Приведение в порядок захоронений, большинство из которых создавалось в послевоенные годы, станет еще одним свидетельством того, что бойцы, защищавшие Отечество, никогда не будут забыты.
Кроме того, стартует создание новых мемориальных комплексов. В основном это некрополи, где покоятся воины, погибшие в ходе Великой Отечественной войны. В 2019—2024 годах приведут в порядок более 10 тыс. воинских захоронений. Кроме того, будет создано 14 новых некрополей для погребения останков солдат и офицеров, найденных во время поисковых работ. Например, четыре новых воинских кладбища появятся в Крыму.
Кроме того, за шесть лет планируется нанести на мемориальные сооружения 222 589 имен солдат и офицеров.
На финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) «Создание и восстановление
Военное ведомство, разрабатывая смету, собрало информацию из регионов о цене подобных работ, сказано в
Сейчас на территории страны находится 30 276 захоронений защитников Отечества. Причем сведения о ранее не учтенных погостах продолжают поступать в военное ведомство. Также ежегодно увеличивается количество обнаруженных останков воинов, имена и места захоронения которых удается установить поисковым отрядам.
Минобороны, ведущее централизованный учет и паспортизацию воинских захоронений, провело тщательную проверку мемориальных кладбищ.
Это объясняется тем, что подавляющее большинство мемориалов на территории страны создавалось в послевоенные годы. Памятники часто делали из недолговечных материалов — гипса, гранитной крошки, низкокачественных сортов бетона.
Сказывается и то, что в последние 20−30 лет сократилась шефская помощь со стороны средних школ, сельскохозяйственных и промпредприятий.
В России всегда было особое отношение к военным кладбищам, отметил доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
Их [военные кладбища] воспринимали как священные места. Военные мемориалы не должны производить впечатление запущенных. Люди должны знать, что воины, защищавшие Отечество, никогда не будут забыты.
Реализация программы будет способствовать укреплению чувства патриотизма у россиян, добавил эксперт.
Как писали «Известия», в этом году будут проиндексированы выплаты на погребение сотрудников и пенсионеров силовых структур. Минобороны предложило увеличить расходы как на организацию похорон и траурной церемонии, так и на приобретение памятников. Индексация составит 4%. Она коснется выплат не только для военнослужащих, но и для сотрудников и ветеранов МВД, Росгвардии, ФСИН и других силовых структур.