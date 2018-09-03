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14:00 (мск), источник: Известия

Чтобы помнили

Минобороны восстановит более 10 тыс. военно-мемориальных объектов по всей России.

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Источник: РИА "Новости"

За шесть лет будет отремонтировано 10 тыс. военно-мемориальных объектов по всей России, планирует Минобороны. В 72 регионах планируется создать новые некрополи и мемориалы солдатам и офицерам, погибшим в Великой Отечественной войне.

По расчетам ведомства на реализацию федеральной целевой программы потребуется 4,2 млрд рублей.

Приведение в порядок захоронений, большинство из которых создавалось в послевоенные годы, станет еще одним свидетельством того, что бойцы, защищавшие Отечество, никогда не будут забыты.

В Минобороны «Известиям» рассказали, что в следующем году ведомство начинает масштабную реконструкцию захоронений военнослужащих, погибших при защите Отечества.

Кроме того, стартует создание новых мемориальных комплексов. В основном это некрополи, где покоятся воины, погибшие в ходе Великой Отечественной войны. В 2019—2024 годах приведут в порядок более 10 тыс. воинских захоронений. Кроме того, будет создано 14 новых некрополей для погребения останков солдат и офицеров, найденных во время поисковых работ. Например, четыре новых воинских кладбища появятся в Крыму.

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Кроме того, за шесть лет планируется нанести на мемориальные сооружения 222 589 имен солдат и офицеров.

На финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) «Создание и восстановление военно-мемориальных объектов в 2019—2024 годах» необходимо 4,2 млрд рублей, рассчитали в военном ведомстве. Причем большую часть — 3,9 млрд — из федерального бюджета. Остальные траты могут взять на себя субъекты и муниципальные образования. Минфин отказался комментировать подробности финансирования программы, сославшись на то, что ее разработчиком является Министерство обороны.

Военное ведомство, разрабатывая смету, собрало информацию из регионов о цене подобных работ, сказано в финансово-экономическом обосновании программы.

Сейчас на территории страны находится 30 276 захоронений защитников Отечества. Причем сведения о ранее не учтенных погостах продолжают поступать в военное ведомство. Также ежегодно увеличивается количество обнаруженных останков воинов, имена и места захоронения которых удается установить поисковым отрядам.

Минобороны, ведущее централизованный учет и паспортизацию воинских захоронений, провело тщательную проверку мемориальных кладбищ.

Выяснилось, что состояние половины мемориалов можно назвать удовлетворительным. Почти треть — 30% — требует ремонта и лишь каждый пятый (20%) — в хорошем состоянии.
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Это объясняется тем, что подавляющее большинство мемориалов на территории страны создавалось в послевоенные годы. Памятники часто делали из недолговечных материалов — гипса, гранитной крошки, низкокачественных сортов бетона.

Сказывается и то, что в последние 20−30 лет сократилась шефская помощь со стороны средних школ, сельскохозяйственных и промпредприятий.

В России всегда было особое отношение к военным кладбищам, отметил доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

Их [военные кладбища] воспринимали как священные места. Военные мемориалы не должны производить впечатление запущенных. Люди должны знать, что воины, защищавшие Отечество, никогда не будут забыты.
Александр Перенджиев
член экспертного совета «Офицеров России»

Реализация программы будет способствовать укреплению чувства патриотизма у россиян, добавил эксперт.

Как писали «Известия», в этом году будут проиндексированы выплаты на погребение сотрудников и пенсионеров силовых структур. Минобороны предложило увеличить расходы как на организацию похорон и траурной церемонии, так и на приобретение памятников. Индексация составит 4%. Она коснется выплат не только для военнослужащих, но и для сотрудников и ветеранов МВД, Росгвардии, ФСИН и других силовых структур.

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