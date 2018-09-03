В России появятся динамические знаки ограничения скорости

Источник: Известия

Знаки с переменной информацией планируют размещать на автомагистралях и скоростных дорогах. Скорость движения транспорта будет регулироваться в зависимости от осадков и видимости.

Разработка динамических знаков осуществляется в целях реализации Федерального закона «Об организации дорожного движения», которым предусмотрено использование интеллектуальной транспортной системы.

По мнению экспертов, электронные знаки обойдутся России в 5−10 раз дороже, однако позволят повысить безопасность на дорогах. К 2030 году правительство планирует снизить уровень смертности на дорогах практически до нуля.