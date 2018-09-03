В России появятся динамические знаки ограничения скорости
Вдоль российских дорог установят знаки, автоматически определяющие оптимальный скоростной режим исходя из текущих дорожных условий. Об этом «Известиям» рассказали в Российском дорожном
Вдоль российских дорог установят знаки, автоматически определяющие оптимальный скоростной режим исходя из текущих дорожных условий. Об этом «Известиям» рассказали в Российском дорожном
Знаки с переменной информацией планируют размещать на автомагистралях и скоростных дорогах. Скорость движения транспорта будет регулироваться в зависимости от осадков и видимости.
Разработка динамических знаков осуществляется в целях реализации Федерального закона «Об организации дорожного движения», которым предусмотрено использование интеллектуальной транспортной системы.
По мнению экспертов, электронные знаки обойдутся России в 5−10 раз дороже, однако позволят повысить безопасность на дорогах. К 2030 году правительство планирует снизить уровень смертности на дорогах практически до нуля.
В августе Минтранс заявил о планах втрое снизить смертность в ДТП к 2024 году.