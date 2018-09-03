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03:27 (мск), источник: Известия

Ростехнадзор проконтролирует радиоактивные загрязнения

Прежде чем вывести из эксплуатации ядерную установку или пункт хранения отходов, специалисты будут обследовать площадку на «остаточные радиоактивные загрязнения». Такой термин впервые планируется ввести в федеральные нормы и правила, следует из проекта приказа Ростехнадзора. С документом ознакомились «Известия».

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Источник: РИА "Новости"

Речь идет о загрязнении зданий и окружающей среды техногенными источниками излучения. Его уровень должен соответствовать нормам СанПиН, только в этом случае на площадке разрешат находиться людям и вести хозяйственную деятельность.

Согласно поправкам, эксплуатирующая организация обязана будет провести радиационное обследование всех элементов на предмет остаточного загрязнения. Результаты должны быть оформлены в виде отчета. В нем необходимо рассчитать «годовую эффективную дозу облучения», которая сохранится, несмотря на вывод объекта из эксплуатации.

Таким образом, Ростехнадзор установит критерии прекращения регулирующего контроля этих объектов, пояснили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Разработка норм также была рекомендована миссией МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии), отметили в Ростехнадзоре.

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