Ростехнадзор проконтролирует радиоактивные загрязнения

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о загрязнении зданий и окружающей среды техногенными источниками излучения. Его уровень должен соответствовать нормам СанПиН, только в этом случае на площадке разрешат находиться людям и вести хозяйственную деятельность.

Согласно поправкам, эксплуатирующая организация обязана будет провести радиационное обследование всех элементов на предмет остаточного загрязнения. Результаты должны быть оформлены в виде отчета. В нем необходимо рассчитать «годовую эффективную дозу облучения», которая сохранится, несмотря на вывод объекта из эксплуатации.