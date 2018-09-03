Названа смертельная опасность физических нагрузок
Ученые Университета Британской Колумбии выяснили, что спортсмены уязвимы для
Ученые Университета Британской Колумбии выяснили, что спортсмены уязвимы для
Это подтверждает результаты предыдущих исследований, согласно которым у людей, подвергающихся постоянным нагрузкам, увеличивается риск преждевременной смерти. Об этом сообщается в
Специалисты проанализировали данные о 798 атлетах в возрасте 35 лет и старше, которые занимались средней и высокой физической активностью три дня в неделю минимум.
Добровольцы ответили на ряд вопросов о здоровье, семейной медицинской истории и занятиях спортом. Участникам также измерили кровяное давление и провели коронарную ангиографию.
В итоге у 94 человек выявили признаки
Хотя показано, что физическая активность помогает профилактике расстройств сердца, рака и депрессии, чрезмерные нагрузки могут нанести серьезный вред здоровью. Ученые советуют регулярно консультироваться с врачом.