Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Химиотерапия до смерти: стало известно о тяжелом состоянии Ротару
Новые «Лады»: одна — для скорости, вторая — для бездорожья
Анастасия Шубская вернулась в форму после родов
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой квартиры
Анна Семенович показала стройные ноги, и ее высмеяли за фотошоп
Как страшно есть!Какие суперинфекции мы покупаем вместе с продуктами
Подсчитано наследство Кобзона
Как россияне отреагировали на обращение Путина
Лера Кудрявцева вернулась на ТВ через три недели после родов
Сын Нагиева снимается в комедии «Холоп»: первое фото
Первый канал уволил ликующего из-за смерти Кобзона сотрудника
Рудковская в центре скандала из-за смерти Кобзона
Что вспоминают о школе Пескова, Тодоренко и другие звезды
Сын Ларисы Гузеевой женился на давней возлюбленной
Старый гей бросил Медведеву ради молодого фигуриста - СМИ
СМИ рассказали о богатствах Кобзона
Россияне смогут забыть о счетчиках ЖКХ
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Фоторепортажи
16В Италии обрушился автомобильный мост
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
13:19 (мск), источник: РИА Новости

Губит людей не пиво: ученые рассказали о пользе пенного напитка

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. Россия занимает второе место в мире по смертности от алкоголя: ежегодно от злоупотребления спиртным умирает 82 тысячи человек. Хуже дела обстоят только в африканском Лесото, где горячительные напитки убивают 140 из ста тысяч человек, заявили на днях в ООН.

Наверх
Источник: РИА Новости

Чаще всего сильно пьющие люди погибают от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и в результате несчастных случаев. При этом некоторые исследования показали, что незначительные дозы алкоголя иногда могут пойти на пользу, особенно если речь идет о пиве.

Новость
Два бокала в неделю — максимум? Ученые рассказали, сколько можно пить

Обмен полами

В 1998 году Джудит Гавалер, биолог из Университета Оклахомы, решила проверить действие алкоголя на лабораторных крысах. Она поила грызунов в течение четырех недель виски, вином и обычной водой. В результате в организме самок, употребляющих алкоголь, резко понизилось содержание лютеинизирующего гормона, который стимулирует производство женских половых гормонов — эстрогенов. Исследовательница предположила, что виной тому фитоэстрогены — особые вещества, содержащиеся в растениях, из которых традиционно делают спиртные напитки.

По своей структуре эти соединения похожи на 17-бета-эстрадиол, один из основных половых гормонов женского организма. Поэтому фитоэстрогены могли активировать особые белковые структуры на поверхности клеток (рецепторы) и таким образом влиять на уровень половых гормонов в организме животных.

Заинтересовавшись полученными результатами, Гавалер пригласила поучаствовать в исследовании 24 женщины в возрасте от 57 до 59 лет. На протяжении четырех недель они ежедневно выпивали стакан вина, виски или пива.

Оказалось, что ежедневное употребление спиртных напитков влияет на уровень гормонов, связанных с размножением.

Так, в крови участниц исследования понизилось содержание фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), отвечающего за работу половых желез, и лютеинизирующего гормона. Через неделю после окончания испытаний кровь добровольцев вернулась к норме.

Новость
Музыкант плюнул в поклонницу пивом и спас ее от смертельной болезни

Другие исследования подтвердили, что фитоэстрогены могут воздействовать на человеческий организм подобно половым гормонам. При злоупотреблении пивом у женщин снижается выработка эстрогенов, в результате чего грубеет голос, появляется незначительная растительность на лице (так называемые «баварские усики»). У мужчин все происходит ровным счетом наоборот — увеличивается грудь, а жир начинает откладываться на теле по женскому типу, на бедрах. Впрочем, для того, чтобы наступил подобный эффект, надо выпить действительно очень много пива.

Много пьешь — рано умрешь

Потребление пива в больших количествах влияет не только на эндокринную, но и на сердечно-сосудистую систему, из-за чего любители пенного напитка живут на несколько лет меньше трезвенников. Проанализировав данные 600 тысяч человек, употребляющих пиво, исследователи пришли к выводу, что пять кружек в неделю сокращают жизнь на полгода, а те, кто выпивает больше 18 кружек за семь дней, проживут в среднем на пять лет меньше.

По мнению авторов работы, риск преждевременной смерти и негативное воздействие на организм резко возрастают после того, как человек начинает употреблять больше 2,5 литра пива крепостью четыре процента в неделю.

Такие люди чаще страдают от инфарктов, гипертонии со смертельным исходом, сердечной недостаточности и разрыва аневризмы аорты.

А вот итальянские ученые считают, что одна пинта (примерно пол-литра) пива в день благотворно сказывается на работе сердца. В пиве есть антиоксиданты, укрепляющие сердечно-сосудистую систему, а также полезные для организма фосфор, йод, магний и калий.

Читайте также
Определены самые пьющие нации в мире

О положительном воздействии на сердце небольших доз пива пишут и американские исследователи. Проанализировав данные ста тысяч человек в возрасте от 55 до 74 лет, специалисты выяснили, что любители пива реже страдают от кардиологических заболеваний, но чаще подвержены раку.

Лекарство от всех болезней

Как установили биологи из Университета штата Орегон в США, ксантогумол — вещество, содержащееся в хмеле (одном из основных ингредиентов пива) — полезен в борьбе с лишним весом, повышенным кровяным давлением и диабетом. У мышей, питающихся жирной пищей и получавших при этом добавку из ксантогумола, снизилась инсулинорезистентность — иными словами, шанс заболеть диабетом второго типа у них был меньше, чем у грызунов, оставшихся без ксантогумола. Кроме того, у животных подавлялась восприимчивость к лептину, вызывающему в организме чувство голода. То есть животные раньше насыщались и отказывались от еды, что благотворно влияло на их вес.

Но самое неожиданное полезное свойство пива обнаружила группа британских и нидерландских ученых: одна кружка хмельного напитка значительно улучшает способность объясняться на иностранном языке.

В исследовании приняли участие 50 немцев, недавно выучивших голландский. В ходе испытания часть из них выпила немного пива, остальные получили плацебо. Затем участники эксперимента должны были поддержать разговор с нидерландцами, которые оценивали уровень владения языком. Добровольцы, принявшие контролируемые дозы алкоголя, получили более высокие оценки, особенно по категории «произношение». Впрочем, авторы работы предполагают, что больший объем выпитого пива, скорее всего, дал бы обратный эффект, поэтому злоупотреблять алкоголем в лингвистических целях не стоит.

 В США сочли визит Порошенко на похороны Маккейна посланием Путину
National Interest назвал Су-35 'ночным кошмаром' ВВС США
На нефтяной волне. Что будет с курсом рубля осенью
На что выживают в регионах: самые высокие и низкие зарплаты
Можно ли сократить рабочую неделю до одного дня
Названа смертельная опасность физических нагрузок
Греческий фермер случайно обнаружил древнюю гробницу
Умер главный российский битломан Коля Васин
Старейший коллектор сворачивает бизнес
Спорт
Первый ноль «Зенита» В воскресенье завершился шестой тур чемпионата России. "Спартак" не пропустил и добился ничьей в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
На матче Чемпионата России произошел опасный инцидент (фото) Опасный инцидент попал на камеры зрителей.
Авто
Абсолютно новая «Нива»: ответы на главные вопросы Самый спорный экспонат Московского автосалона оказался одновременно и самым обсуждаемым. Поэтому мы решили ответить на главные вопросы, касающиеся концепта Lada 4x4 Vision
Кино
Лера Кудрявцева вернулась на ТВ через три недели после родов Телезвезда приступила к съемкам передачи «Звезды сошлись» после короткого декрета
Недвижимость
Чиновница прокутила деньги для погорельцев из небоскреба
В Москве назрел дефицит съемных квартир
Отель на Мальдивах поставил шредер для уничтожения паспортов
«Жить стало очень плохо»: откровения россиян, которые взяли ипотеку и пожалели
Леди
Что вспоминают о школе Пескова, Тодоренко и другие звезды Специально для «Леди Mail.Ru» звезды вспомнили свои школьные годы и рассказали за какие поступки им было стыдно и какие бы советы они дали себе-школьнику.
Дети
Звезда «Джеймса Бонда» Дэниэл Крейг стал отцом 48-летняя супруга актера родила дочь
Все о ремонте
Дом под Санкт-Петербургом: пышное великолепие дворцовой классики
Кухня вместо коридора: оригинальная квартира в Новой Москве
Построить с нуля: домик архитекторов у озера в Дании
Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь