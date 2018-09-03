Губит людей не пиво: ученые рассказали о пользе пенного напитка

Источник: РИА Новости

Чаще всего сильно пьющие люди погибают от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и в результате несчастных случаев. При этом некоторые исследования показали, что незначительные дозы алкоголя иногда могут пойти на пользу, особенно если речь идет о пиве.

Обмен полами

В 1998 году Джудит Гавалер, биолог из Университета Оклахомы, решила проверить действие алкоголя на лабораторных крысах. Она поила грызунов в течение четырех недель виски, вином и обычной водой. В результате в организме самок, употребляющих алкоголь, резко понизилось содержание лютеинизирующего гормона, который стимулирует производство женских половых гормонов — эстрогенов. Исследовательница предположила, что виной тому фитоэстрогены — особые вещества, содержащиеся в растениях, из которых традиционно делают спиртные напитки.

По своей структуре эти соединения похожи на 17-бета-эстрадиол, один из основных половых гормонов женского организма. Поэтому фитоэстрогены могли активировать особые белковые структуры на поверхности клеток (рецепторы) и таким образом влиять на уровень половых гормонов в организме животных.

Заинтересовавшись полученными результатами, Гавалер пригласила поучаствовать в исследовании 24 женщины в возрасте от 57 до 59 лет. На протяжении четырех недель они ежедневно выпивали стакан вина, виски или пива.

Оказалось, что ежедневное употребление спиртных напитков влияет на уровень гормонов, связанных с размножением.

Так, в крови участниц исследования понизилось содержание фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), отвечающего за работу половых желез, и лютеинизирующего гормона. Через неделю после окончания испытаний кровь добровольцев вернулась к норме.

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Другие исследования подтвердили, что фитоэстрогены могут воздействовать на человеческий организм подобно половым гормонам. При злоупотреблении пивом у женщин снижается выработка эстрогенов, в результате чего грубеет голос, появляется незначительная растительность на лице (так называемые «баварские усики»). У мужчин все происходит ровным счетом наоборот — увеличивается грудь, а жир начинает откладываться на теле по женскому типу, на бедрах. Впрочем, для того, чтобы наступил подобный эффект, надо выпить действительно очень много пива.

Много пьешь — рано умрешь

Потребление пива в больших количествах влияет не только на эндокринную, но и на сердечно-сосудистую систему, из-за чего любители пенного напитка живут на несколько лет меньше трезвенников. Проанализировав данные 600 тысяч человек, употребляющих пиво, исследователи пришли к выводу, что пять кружек в неделю сокращают жизнь на полгода, а те, кто выпивает больше 18 кружек за семь дней, проживут в среднем на пять лет меньше.

По мнению авторов работы, риск преждевременной смерти и негативное воздействие на организм резко возрастают после того, как человек начинает употреблять больше 2,5 литра пива крепостью четыре процента в неделю.

Такие люди чаще страдают от инфарктов, гипертонии со смертельным исходом, сердечной недостаточности и разрыва аневризмы аорты.

А вот итальянские ученые считают, что одна пинта (примерно пол-литра) пива в день благотворно сказывается на работе сердца. В пиве есть антиоксиданты, укрепляющие сердечно-сосудистую систему, а также полезные для организма фосфор, йод, магний и калий.

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О положительном воздействии на сердце небольших доз пива пишут и американские исследователи. Проанализировав данные ста тысяч человек в возрасте от 55 до 74 лет, специалисты выяснили, что любители пива реже страдают от кардиологических заболеваний, но чаще подвержены раку.

Лекарство от всех болезней

Как установили биологи из Университета штата Орегон в США, ксантогумол — вещество, содержащееся в хмеле (одном из основных ингредиентов пива) — полезен в борьбе с лишним весом, повышенным кровяным давлением и диабетом. У мышей, питающихся жирной пищей и получавших при этом добавку из ксантогумола, снизилась инсулинорезистентность — иными словами, шанс заболеть диабетом второго типа у них был меньше, чем у грызунов, оставшихся без ксантогумола. Кроме того, у животных подавлялась восприимчивость к лептину, вызывающему в организме чувство голода. То есть животные раньше насыщались и отказывались от еды, что благотворно влияло на их вес.

Но самое неожиданное полезное свойство пива обнаружила группа британских и нидерландских ученых: одна кружка хмельного напитка значительно улучшает способность объясняться на иностранном языке.