Греческий фермер случайно обнаружил древнюю гробницу

Источник: Ministry of Culture

На днях на портале газеты Cretapost появилась одна забавная история. Греческий фермер, решивший припарковаться в тени оливкового дерева, внезапно заметил, что автомобиль в буквальном смысле погружается под землю. По его словам, под колесами внезапно разверзлась яма диаметром примерно 1,2 метра. Когда он взглянул в образовавшуюся каверну, то сразу понял, что наткнулся на нечто интересное.

Источник: Ministry of Culture

Подозревая, что странная трещина в земле может быть как-то связана с историческими руинами, фермер обратился в Lassithi Ephorate of Antiquities — локальную организацию, отвечающую за поиск и сохранение античного наследия в этом регионе. Прибыв на место, команда археологов подтвердила предположения землевладельца. Он и в самом деле случайно обрушил слой земли на гробницу, которую специалисты относят к т.н. «последворцовой» стадии периода минойской цивилизации.

Источник: Ministry of Culture

Внутри была найдена пара гробов, в каждом из которых исследователи обнаружили по одному скелету. Кроме того, в гробнице были найдены два десятка глиняных горшков с разноцветными украшениями и посмертными подношениями, которые и послужили своеобразным маркером для историков. «В соответствии с типологией керамики можно утверждать, что могила относится к минойскому периоду IIIA-B, то есть она была построена приблизительно в 1400 — 1200 годах до н.э.», поясняют эксперты организации в пресс-релизе. Сама могила расположена неподалеку от деревни Кентри, что на юго-востоке Крита. Как оказалось, трубка оросительной системы и поступающая по ней вода подмыли почву, что и привело к обвалу.

Источник: Ministry of Culture

Археологи рассказывают также, что гробница состоит из трех секций, разделенных известняковыми плитами. Удивительно, но захоронение, расположенное на глубине всего 2,5 метров под поверхностью земли, за 3400 лет ни разу не потревожили мародеры. Каменная кладка, запечатывающая вход, оставалась герметичной все эти годы — этим объясняется и хорошая сохранность содержимого гробницы.