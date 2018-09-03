Греческий фермер случайно обнаружил древнюю гробницу
Во время загородной поездки фермер из Греции случайно наткнулся на странный провал в земле, оказавшийся входом в гробницу возрастом 3400 лет!
Во время загородной поездки фермер из Греции случайно наткнулся на странный провал в земле, оказавшийся входом в гробницу возрастом 3400 лет!
На днях на портале газеты Cretapost появилась одна забавная история. Греческий фермер, решивший припарковаться в тени оливкового дерева, внезапно заметил, что автомобиль в буквальном смысле погружается под землю. По его словам, под колесами внезапно разверзлась яма диаметром примерно 1,2 метра. Когда он взглянул в образовавшуюся каверну, то сразу понял, что наткнулся на нечто интересное.
Подозревая, что странная трещина в земле может быть
Внутри была найдена пара гробов, в каждом из которых исследователи обнаружили по одному скелету. Кроме того, в гробнице были найдены два десятка глиняных горшков с разноцветными украшениями и посмертными подношениями, которые и послужили своеобразным маркером для историков. «В соответствии с типологией керамики можно утверждать, что могила относится к минойскому периоду
Археологи рассказывают также, что гробница состоит из трех секций, разделенных известняковыми плитами. Удивительно, но захоронение, расположенное на глубине всего 2,5 метров под поверхностью земли, за 3400 лет ни разу не потревожили мародеры. Каменная кладка, запечатывающая вход, оставалась герметичной все эти годы — этим объясняется и хорошая сохранность содержимого гробницы.
Саркофаги также представляют собой особую ценность. Это так называемые ларнаксы — характерные для минойской культуры закрытые гробы, в которые помещали тело умершего или золу, оставшуюся после кремации. Они изготовлены из керамики и внешне напоминают деревянные ларцы. Ларнаксы обычно намного короче, чем тело умершего, поскольку тела было принято размещать внутри в позе зародыша.