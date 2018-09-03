Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бросила все: Вайкуле приехала на похороны Кобзона
Новые «Лады»: одна — для скорости, вторая — для бездорожья
Светлана Иванова поспорила с подписчиками из-за грудного вскармливания
Строительство жилья в России начали поручать бомжам
Сын Ларисы Гузеевой женился на давней возлюбленной
Госдума одобрила предложение по ценам на алкоголь Эксперты предложили установить минимальные цены за бутылку алкогольного напитка
Обнищавшему в ВСУ актеру Пашинину нашли работу в России
Подсчитано наследство Кобзона
Сын Нагиева снимается в комедии «Холоп»: первое фото
Петросян почтил память Кобзона шуткой из «Кривого зеркала»
Первый ноль «Зенита»
По понятиям. Как судья разобрался с «Зенитом» и «Спартаком»
В ДНР ответили на комментарии Бабченко о гибели Захарченко
Сын Кобзона на церемонии прощания с певцом (фото)
Показана новая «Нива» (прямо совсем новая): фото
Kia на автосалоне в Москве: сразу 4 премьеры
Отель на Мальдивах поставил шредер для уничтожения паспортов
В Москве назрел дефицит съемных квартир
Фоторепортажи
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
16В Италии обрушился автомобильный мост
09:59 (мск), источник: РИА Новости

Трафик по Крымскому мосту превысил годовой показатель паромной переправы

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен — РИА Новости. Трафик по Крымскому мосту значительно превысил показатели Керченской паромной переправы за весь прошлый год. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань» Росавтодора, в управлении которого находится мост.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

За 2017 год на паромах перевезли около 1,32 миллиона легковых автомобилей и автобусов, а по мосту с середины мая проехали почти 2,288 миллиона автомобилистов.

В среднем в августе за сутки по мосту проезжало почти 27,3 тысячи транспортных средств, и этот показатель вырос на десять процентов по сравнению с прошлым месяцем.

Читайте также
Господдержке добавят скорости

Также в пресс-службе добавили, что сократилось число нарушений правил дорожного движения при проезде по мосту. Отмечается, что пик пришелся на первые две недели после открытия моста. В основном автомобилисты превышают скоростной режим.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.

Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запустили 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста ожидается в декабре 2019 года.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
 Пассажирский самолет скатился в реку и загорелся при посадке в Сочи
Погиб глава ДНР Александр Захарченко
Операторы хотят заработать на хранении данных по «закону Яровой»
Езда без «шипов» и новое ОСАГО: чего ждать водителям в сентябре
Названа смертельная опасность физических нагрузок
Пауэр: Маккейн передал Путину «послание» на своих похоронах
Песков рассказал о «жестких» переговорах Путина и Порошенко
Эксперты заявили о провале протеста против пенсионных изменений
Умер главный российский битломан Коля Васин
Спорт
Первый ноль «Зенита» В воскресенье завершился шестой тур чемпионата России. "Спартак" не пропустил и добился ничьей в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
На матче Чемпионата России произошел опасный инцидент (фото) Опасный инцидент попал на камеры зрителей.
Авто
Новая «Нива» и красивые «китайцы»: самое интересное в Москве Какие автомобили нас больше всего удивили на автосалоне в Москве? Что там хорошего и плохого?
Кино
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет Пока вы упорно зубрили формулы и правила за школьной партой, они уже сияли в свете софитов — посмотрите, как изменились актеры и актрисы, которые с детства снимаются в кино и умудряются оставаться на виду до сих пор
Недвижимость
Чиновница прокутила деньги для погорельцев из небоскреба
В Москве назрел дефицит съемных квартир
Отель на Мальдивах поставил шредер для уничтожения паспортов
«Жить стало очень плохо»: откровения россиян, которые взяли ипотеку и пожалели
Леди
Что вспоминают о школе Пескова, Тодоренко и другие звезды Специально для «Леди Mail.Ru» звезды вспомнили свои школьные годы и рассказали за какие поступки им было стыдно и какие бы советы они дали себе-школьнику.
Мамы говорят
blossom Туалетная тема 378
татьяна конюхова Что для Вас венчание? 183
Ирина Две темы в одной о детской площадке 172
excerption Снова фотографии Австралии 165
Все о ремонте
Дом под Санкт-Петербургом: пышное великолепие дворцовой классики
Кухня вместо коридора: оригинальная квартира в Новой Москве
Построить с нуля: домик архитекторов у озера в Дании
Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь