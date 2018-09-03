Трафик по Крымскому мосту превысил годовой показатель паромной переправы

Источник: РИА "Новости"

За 2017 год на паромах перевезли около 1,32 миллиона легковых автомобилей и автобусов, а по мосту с середины мая проехали почти 2,288 миллиона автомобилистов.

В среднем в августе за сутки по мосту проезжало почти 27,3 тысячи транспортных средств, и этот показатель вырос на десять процентов по сравнению с прошлым месяцем.

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Также в пресс-службе добавили, что сократилось число нарушений правил дорожного движения при проезде по мосту. Отмечается, что пик пришелся на первые две недели после открытия моста. В основном автомобилисты превышают скоростной режим.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.

Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запустили 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста ожидается в декабре 2019 года.